Человек года-2020. Номинация «Человек года в продритейле»

Фокус на доставку, запуск проверенных и новых форматов, развитие сетей — «ДК» рассказывает о главных успехах красноярских продритейлеров — претендентов на премию «Человек года» в 2020 году.

Светлана Буриченко,

сеть фирменных магазинов «Рыба пила»

Первый магазин рыбы, морепродуктов и вина «Рыба пила» открылся в Красноярске в октябре 2019 года. Учредитель и инициатор проекта — экс-коммерческий директор рекламного агентства «Юджет» (входит в холдинг «Юнитмедиа») Светлана Буриченко. За год с момента запуска «Рыба пила» выросла в сеть — сегодня в Красноярске работают три фирменных магазина. Кроме этого, продукция «Рыба пила» продается в 13 сторонних продуктовых магазинах города. Ставка в развитии проекта сделана на собственное производство рыбной продукции, без усилителей вкуса и красителей. В каждом магазине работают повара, которые бесплатно дефростируют, чистят и маринуют рыбу. В сентябре 2020-го продукция «Рыба пила» получила высокие оценки и награды на ярмарке свежих продуктов. Первый магазин рыбы, морепродуктов и вина «Рыба пила» открылся в Красноярске в октябре 2019 года. Учредитель и инициатор проекта — экс-коммерческий директор рекламного агентства «Юджет» (входит в холдинг «Юнитмедиа») Светлана Буриченко. За год с момента запуска «Рыба пила» выросла в сеть — сегодня в Красноярске работают три фирменных магазина. Кроме этого, продукция «Рыба пила» продается в 13 сторонних продуктовых магазинах города. Ставка в развитии проекта сделана на собственное производство рыбной продукции, без усилителей вкуса и красителей. В каждом магазине работают повара, которые бесплатно дефростируют, чистят и маринуют рыбу. В сентябре 2020-го продукция «Рыба пила» получила высокие оценки и награды на ярмарке свежих продуктов.

Факт: В июне 2020 года запущено большое собственное производство с отдельными цехами для изготовления рыбных полуфабрикатов, выпечки пирогов и кулинарии.

Цифра: 98 позиций в ассортименте собственного производства: это слабосоленая продукция, котлеты, пельмени, паштеты, тушенка, рулады, шашлыки, вареники, пироги и другое.

Роман Гольдман,

ТД «Мясничий» (холдинг Goldman Group)

В 2020 году торговый дом «Мясничий» (входит в холдинг Goldman Group) продолжил курс на развитие сети как за счет собственной розницы, так и за счет партнерских проектов. Так, «Мясничий» начал сотрудничество с федеральной сетью «Пятерочка», где в формате «шоп-ин-шоп» открываются фирменные отделы бренда. Новыми точками сеть приросла за счет франчайзи — магазин начал работать в Сочи. Развивал ТД и собственную розницу. На ноябрь 2020 года на территории России работают 35 торговых точек под брендом «Мясничий». Флагманским проектом холдинга Goldman Group в текущем году стал запуск производства мясной консервации под брендом «Мясничий». Ассортимент — 35 наименований от классики ГОСТ до ресторанных блюд из мяса сибирской дичи. Консервация представлена в собственных магазинах сети, крупнейших региональных и федеральных сетях, ведутся переговоры об экспорте консервации в Казахстан, Китай, Сингапур. В 2020 году торговый дом «Мясничий» (входит в холдинг Goldman Group) продолжил курс на развитие сети как за счет собственной розницы, так и за счет партнерских проектов. Так, «Мясничий» начал сотрудничество с федеральной сетью «Пятерочка», где в формате «шоп-ин-шоп» открываются фирменные отделы бренда. Новыми точками сеть приросла за счет франчайзи — магазин начал работать в Сочи. Развивал ТД и собственную розницу. На ноябрь 2020 года на территории России работают 35 торговых точек под брендом «Мясничий». Флагманским проектом холдинга Goldman Group в текущем году стал запуск производства мясной консервации под брендом «Мясничий». Ассортимент — 35 наименований от классики ГОСТ до ресторанных блюд из мяса сибирской дичи. Консервация представлена в собственных магазинах сети, крупнейших региональных и федеральных сетях, ведутся переговоры об экспорте консервации в Казахстан, Китай, Сингапур.

Факт: в рамках доставки «Мясничий» запустил сервис «Своими глазами» — он дает возможность выбрать продукцию по видеосвязи.

Цифра: 1,7 млн банок в месяц — производственная мощность линии мясной консервации.

Андрей Коваленко,

группа компаний ZELEN

В 2020 году Зеленогорский пивоваренный завод провел ребрендинг и получил собственное оригинальное название — ZELEN. Под этим брендом в городах Красноярского края работает сеть фирменных магазинов завода — 10 отдельно стоящих точек в Красноярске, Канске, Зеленогорске и Дивногорске. В текущем году в них прошел редизайн, была расширена ассортиментная линейка. Сегодня в марочном портфеле Зеленогорского завода ZELEN более 30 наименований алкогольных и безалкогольных напитков. В этом году ассортимент пополнился линейками классических газированных и энергетических напитков, начато производство комбучи. Кроме этого, в 2020-м Андрей Коваленко в партнерстве с чешским пивоваром Яном Шураном запустил в Красноярске новый проект — «Пивоварня Яна Шурана». В 2020 году Зеленогорский пивоваренный завод провел ребрендинг и получил собственное оригинальное название — ZELEN. Под этим брендом в городах Красноярского края работает сеть фирменных магазинов завода — 10 отдельно стоящих точек в Красноярске, Канске, Зеленогорске и Дивногорске. В текущем году в них прошел редизайн, была расширена ассортиментная линейка. Сегодня в марочном портфеле Зеленогорского завода ZELEN более 30 наименований алкогольных и безалкогольных напитков. В этом году ассортимент пополнился линейками классических газированных и энергетических напитков, начато производство комбучи. Кроме этого, в 2020-м Андрей Коваленко в партнерстве с чешским пивоваром Яном Шураном запустил в Красноярске новый проект — «Пивоварня Яна Шурана».

Факт: ZELEN поддерживает различные культурные, социальные и спортивные инициативы — легкоатлетические забеги, соревнования по игровым видам спорта, организацию «Волонтеры-медики».

Цифра: в 2021 году Зеленогорский завод ZELEN отметит свое 45-летие.

Анжела Рябова,

сеть гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон»

В 2020 году одним из приоритетов торговой сети «Красный Яр» стало развитие формата дискаунтеров. За 9 месяцев сеть приросла 8 магазинами «Батон», один из которых ориентирован на работу с оптовыми покупателями. Компания также запустила новый для Красноярска формат торговых точек — мини-дискаунтер «БАТОНчик». В планах до конца года открыть еще 8 дискаунтеров «Батон». На сентябрь 2020-го в Красноярском крае и Хакасии работают 65 гастрономов «Красный Яр», 118 дискаунтеров «Батон», 3 мини-дискаунтера «БАТОНчик». Ежемесячно в торговых точках сети обслуживаются более 6 млн покупателей. Для поддержки населения во время пандемии в магазинах сети были заморожены цены на товары первой необходимости и создан запас продуктов повседневного спроса на складах. В это же время «Красный Яр» запустил собственную службу доставки. В 2020 году одним из приоритетов торговой сети «Красный Яр» стало развитие формата дискаунтеров. За 9 месяцев сеть приросла 8 магазинами «Батон», один из которых ориентирован на работу с оптовыми покупателями. Компания также запустила новый для Красноярска формат торговых точек — мини-дискаунтер «БАТОНчик». В планах до конца года открыть еще 8 дискаунтеров «Батон». На сентябрь 2020-го в Красноярском крае и Хакасии работают 65 гастрономов «Красный Яр», 118 дискаунтеров «Батон», 3 мини-дискаунтера «БАТОНчик». Ежемесячно в торговых точках сети обслуживаются более 6 млн покупателей. Для поддержки населения во время пандемии в магазинах сети были заморожены цены на товары первой необходимости и создан запас продуктов повседневного спроса на складах. В это же время «Красный Яр» запустил собственную службу доставки.

Факт: в 2020 году в гастрономах «Красный Яр» и дискаунтерах «Батон» запущена обновленная программа лояльности «Премия» — на сентябрь 2020 года в ней зарегистрировано более 350 тыс. пользователей.

Цифра: на 60 % выросли продажи марок местного производства в сети гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» за последний год.

Павел Шамбир,

торговая сеть «Командор»

За период с сентября 2019-го по сентябрь 2020 года компания «Командор» открыла 26 магазинов. Флагманский проект — запуск гипермаркета «Аллея» в новом формате «Суперстор». Концепцию для «Аллеи» разработало нидерландское дизайн-бюро Jos de Vries The Retail Company, в ней учтены современные тенденции в дизайне крупных магазинов и предпочтения покупателей по выкладке продукции. На сегодня в ТС «Командор» входят более 300 магазинов, работающих в 45 городах Красноярского края, Иркутской области, республиках Хакасия и Тыва. В сутки в сети совершается более 350 тыс. покупок. До конца года «Командор» планирует открыть еще 5 дискаунтеров. С апреля 2020-го «Командор» присоединился к федеральному сервису доставки «СберМаркет» в Красноярске, Абакане и Кызыле, а позже запустил собственный интернет-магазин с доставкой товаров на дом по Красноярску. За период с сентября 2019-го по сентябрь 2020 года компания «Командор» открыла 26 магазинов. Флагманский проект — запуск гипермаркета «Аллея» в новом формате «Суперстор». Концепцию для «Аллеи» разработало нидерландское дизайн-бюро Jos de Vries The Retail Company, в ней учтены современные тенденции в дизайне крупных магазинов и предпочтения покупателей по выкладке продукции. На сегодня в ТС «Командор» входят более 300 магазинов, работающих в 45 городах Красноярского края, Иркутской области, республиках Хакасия и Тыва. В сутки в сети совершается более 350 тыс. покупок. До конца года «Командор» планирует открыть еще 5 дискаунтеров. С апреля 2020-го «Командор» присоединился к федеральному сервису доставки «СберМаркет» в Красноярске, Абакане и Кызыле, а позже запустил собственный интернет-магазин с доставкой товаров на дом по Красноярску.

Факт: в октябре 2020 года торговая сеть вошла в рейтинги трех федеральных изданий: РБК, «Коммерсант», «Эксперт». Так, в рейтинге РБК-500 крупнейших компаний России «Командор» занял 270-е место (в 2019-м — 276-е место). Основной ранжирующий показатель — чистая выручка без НДС, акцизов и экспортных пошлин.

Цифра: 3500 кв. м — площадь гипермаркета «Аллея», открытого в формате «Суперстор».

Подготовила Наталья Повольнова