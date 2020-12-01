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Goldman Group начал поставлять продукты в «Пятерочку»

Goldman Group начал поставлять продукты в «Пятерочку»
Иллюстрация: Мясничий

Ранее мясоперерабатывающий завод холдинга прошел независимую проверку специалистами X5 Retail Group. Это обязательный аудит пищевых производств на соответствие стандартам качества.

Так крупнейший федеральный ритейлер выбирает поставщиков для своих сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

В «Пятерочке» можно приобрести полуфабрикаты и консервацию «Мясничий». До конца года ассортимент составит 24 позиции - пельмени, котлеты, тефтели, фаршированные блинчики, насыщенные мясом каши, классическая и премиальная тушенка и натуральные паштеты.

Кстати, о паштетах. У покупателей «Пятерочки» появится возможность попробовать действительно стоящий продукт. На международной выставке Peterfood-2020 паштет из мяса косули от «Мясничего» удостоен золотой медали. Эксперты оценили вкус и качество продукта. Также высшими наградами форума отмечены консервы из томленого мяса сибирской дичи.

Отметим, что ранее продукция холдинга Goldman Group в магазинах федеральной сети была представлена только в специализированных отделах «Мясничий», теперь же продажи осуществляются с полок самой «Пятерочки». Пока поставки осуществляются в супермаркеты региона, в 2021 году ожидается расширение на всю федеральную сеть.

 

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