Красноярцам пообещали теплый декабрь, лавины и магнитные бури под Новый год

Специалисты краевого управления МЧС России сделали погодные и аварийные прогнозы на декабрь 2021 года - он будет теплым, но непростым. В том числе из-за ковида.

По данным главного управления Министерства по чрезвычайным ситуация Красноярского края, средняя температура воздуха в декабре на территории региона будет на уровне −12.. −16 градусов, что на 2 градуса выше средних многолетних значений.

Теплее всего будет в середине месяца: −5.. −10 днём и −10.. −16 ночью. К концу же его температура упадет до −16.. −21 и −21.. −26 соответственно. При этом осадков будет меньше, чем обычно — 9-17 мм за весь месяц. Да и то — в основном в двадцатых числах.

Также в декабре нередки будут магнитные бури. Пик их — 5-7 баллов — ожидается 17-21 декабря. Легче — 3-4 балла ситуация будет складываться в первой и третьей декаде. Сойдет на нет геомагнитная активность буквально перед Новым годом.

В декабре продолжится активный ледостав Енисее, Ангаре, Кизире, Тубе, Амыле, Ое, Чулыме и их притоках. В это время на этих реках возможны подвижки льда, с колебаниями уровня воды и срывом кромки ледостава. Достижения критических отметок не прогнозируется. Не крепкий еще лед может привести к возникновению происшествий на водных объектах в виде провалов людей и техники под лед.

Несмотря на меньшее, чем в прошлые годы, выпадение осадков, сохранится опасность схода лавин. Например, на лавиноопасном участке в Курагинском районе (26 — 28 км автодороги Р-01 Курагино-Черемшанка), а также на участках горнолыжных и альпинистских маршрутов на высоте более 1000 м, в горах Западного и Восточного Саяна.

Усложнится и ситуация на дорогах края. Причина: ограничения видимости, возникновения снежных заносов, переметов, несоблюдения правил дорожного движения водителями и пешеходами, возникновения гололеда и снежных накатов на пониженных и извилистых участках местности. Спасатели призывают водителей быть в это время осторожнее, особенно на спусках, подъёмах и крутых поворотах и при сильном ветре; сохранять безопасную дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Также в главке напоминают, что в декабре на территории края ожидается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппа и увеличение количества новых случаев коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Помимо этого в новогодние праздники существует риск отравления некачественным алкоголем. По данным Роспотребнадзора, более 80 % отравлений приходится именно на последнюю пятидневку декабря и первый квартал января.