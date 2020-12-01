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Слились в экстазе: «ВКонтакте» запустила совместный с «Юлой» классифайд

Слились в экстазе: «ВКонтакте» запустила совместный с «Юлой» классифайд
Иллюстрация: Юла

К единому каталогу предложений от пользователей соцсети «ВКонтакте» и сервиса бесплатных объявлений «Юла» оперативно подключились сообщества из Красноярска.

#СВОЕ ДЕЛО

Объявления, опубликованные на «Юле» или в разделе «Объявления» ВКонтакте, одновременно попадают на обе площадки. Также продавец может разместить своё предложение в релевантных сообществах в VK, которые включили опцию «Объявления» в настройках, — например, чтобы рассказать о товаре людям из конкретного города или с конкретными интересами.

Раздел «Объявления» уже настроили более 70 сообществ из Красноярска с суммарной аудиторией около 1 млн пользователей. Среди подключенных сообществ Барахолка | Красноярск | ОбъявленияОбъявления Аренда Авторынок КрасноярскКрасноярск | Объявления | Барахолка – одни из самых популярных в городе.

Для администраторов сообществ нововведение станет простым способом регулярно получать готовый контент: объявления выглядят как предложенные пользователями записи, к которым прикреплена карточка с информацией о товаре. Администратор может и отказать в размещении, выбирая только интересные для подписчиков материалы. Таким образом, благодаря регулярным качественным публикациям сообщество будет привлекать новую аудиторию.

В карточках объявлений пользователи увидят основные сведения: описание, цену, как далеко находится товар. Также будет указано, как можно связаться с продавцом: в чате, через звонок или любым из этих способов.

Уже сейчас раздел «Объявления» доступен в мобильном приложении VK во вкладке «Сервисы». Вскоре он появится и в десктопной версии ВКонтакте.

Это логичное продолжение нашей стратегии по развитию направления classified в рамках Mail.ru Group, включая интеграцию в крупнейшую социальную сеть и развитие социальных механик внутри сервиса», — считает Юрий Новиков, CEO «Юла».

 

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