Определен тoп-5 проектов в номинации «Стартап года. Фуд проект»

Экспертное жюри выбрало пять наиболее ярких проектов в номинации премии «Человек года», посвященной стартапам в фуд индустрии Красноярска.

Отбор проектов происходил в виде большого стартап-марафона, включившего питч-сессию и экспертную трубу. Питч-сессия — пятиминутные презентации 15 проектов из шорт-листа — позволили экспертам определить пятерку лидеров. Затем основатели фуд проектов смогли получить у экспертов десятиминутные консультации.

Итак, в топ-5 вошли:

Фирменный магазин «Дары Малиновки»;

Сеть магазинов «РЫБА ПИЛА»;

Мясная консервация «Мясничий»;

Линейка здорового питания BioRoma (Cremeria A.ROMA);

Семейный эко-маркет NewYog.

Победитель будет определен 14 декабря вовремя церемонии вручения премии «Человек года». Как и в прошлом году лучший проект выберут интерактивно — с помощью sms-голосования.

Напомним, учредителем номинации «Стартап года» является Андрей Шевелев, венчурный инвестор, основатель бизнес-акселератора «300 стартапов». Впервые номинация появилась в составе премии в 2019 году. Тогда в гонке стартапов победил Анатолий Фомин с проектом Robymarket. Сейчас же его компания подарит победителю «умную витрину».

Добавим, в шорт-лист номинации попали 22 проекта, 15 из них не побоялись презентовать себя на питч-сессии. Основными критериями выбора стали емкость рынка, масштабируемость, актуальность, полезность для потребителей. Немаловажную роль сыграла и способность кратко, но ярко рассказать о себе.