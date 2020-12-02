Музейную ночь в Красноярске проводить не будут

Событие перенесли на следующий год из-за противоэпидемических ограничений. Напомним, Красноярска стал первым городом России, где музей открылся для посетителей ночью.

Весной музейная ночь прошла онлайн, организаторы – музейный центр «Площадь Мира» - пообещали, что осенью фестиваль вернется в прежнем офлайновом формате. Однако событие сначала перенесли на декабрь, а затем отложили на «после коронавируса». Таким образом, 37-я музейная ночь состоится только в 2021 году.

Сам центр «Площадь Мира» работает в прежнем режиме и готовит три новые экспозиции: события: масштабный проект с фризами Виктора Сачивко, персональную выставку красноярского художника Александра Мортаева и иллюзию в графике и плакате венгерского художника Иштвана Ороса.

Музейная ночь – проект, в рамках которого в течение 6 часов проходят выставки, музыкальные представления, перфомансы, видеопоказы, шоу-спектакли и акции. Впервые музейная ночь прошла в Красноярске в 2002году, с тех пор фестиваль проходил дважды в год, весной и осенью. Музейная ночь собирает до 6000 посетителей.