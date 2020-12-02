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Красноярцам расскажут о связи людей, кино и минералов

Красноярцам расскажут о связи людей, кино и минералов
Иллюстрация: krasnoyarsk.flamp.ru

Посетители смогут не просто посмотреть лучшие киноновинки сезона и полюбившиеся картины, но и узнать о взаимосвязи камней, фильмов и характеров режиссеров.

#НОВОСТИ
В Красноярске открылась выставка «Люди, камни и кино». Это совместный проект музея геологии Центральной Сибири (GEOS) и Дома кино, рассказали в правительстве Красноярского края.
 
К каждой премьере GEOS и Дом кино подготовили информацию о фильмах и их режиссерах, показав ее через призму связи минералов и зодиакального гороскопа.
При помощи такого нетривиального сравнения, зрители смогут перед показом узнать больше о персоналиях режиссёров, а также об интересных фактах, сопровождавших создание кинокартин», — полагают организаторы.
Экспозиция расположена в фойе Дома кино (Мира, 88) и будет обновляться раз в неделю. Работать она будет до 31 декабря 2020 года. Вход на выставку свободный.
 
Важно: посещение здания кинотеатра возможно только при условии соблюдения санитарных норм.
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