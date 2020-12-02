Настоящий дар Севера — и вкусно, и полезно

О ценности оленины известно давно. Однако оценить это мясо могли немногие: добывают его в отдаленных территориях. Теперь ситуация изменилась.

Попробовать уникальный с гастрономической точки зрения продукт может любой желающий.

О свойствах оленины и о том, какое место она может занимать на столах красноярцев, рассказывает Екатерина Изоткова, генеральный директор компании «Регион — Сибирь», представляющей торговую марку «Северный дар».

Насколько я знаю, ваша компания существует на рынке с 2016 года. А что подвигло заняться олениной, которая пока неизвестна широкому потребителю?

— В 2016 году появилась наша марка «Северный дар». Но два подразделения компании — в Туре и Эконде — существуют уже с десяток лет. И все это время они заготавливали оленину и торговали ей на рынке Эвенкии. Четыре года назад мы объединились и начали работать вместе. В это время я как раз вышла из декретного отпуска. Когда у тебя появляются дети, начинаешь задумываться о том, как дать ребенку все самое лучшее, в том числе и в плане питания. Оленина же оказалась как раз таким продуктом, который хочется давать детям: она вкусна и очень полезна. И мы решили, что она станет интересна и широкому кругу потребителей.

Однако в то время большая часть этого мяса уходила в западную часть России, где его давно распробовали. Нам пришлось набрать команду молодых и энергичных управленцев, чтобы эффективно осваивать не готовый к новому продукту рынок. Но вот заготовщиков и тех, кто занимается первичной переработкой (разделка, обвалка), менять не стали. Эти специалисты, как я уже говорила, много лет работают на этом направлении и знают его досконально.

Название выбирали долго?

— Напротив, название марки пришло само собой. Продукт, можно сказать, сам нашептал. Дело в том, что природа Севера из-за своей удаленности и труднодоступности крайне слабо подвержена влиянию человека. Олени там питаются грибами, ягодами, мхом, пьют родниковую воду, и благодаря всему этому мясо насыщается уникальным набором витаминов, микроэлементов, аминокислот. Оленина — это уникальный «Северный дар».

А вкус? Все же это не привычное для потребителя мясо…

— Дело в том, что мясо эвенкийского оленя практически не имеет привкуса. Оно ближе к культурному и напоминает телятину, только с более нежной текстурой. К тому же особая технология заготовки позволяет исключить любые неприятности, связанные

с посторонними запахами и прочим.

Вы говорили, что в самом начале основным рынком сбыта вашей оленины была Эвенкия. А сейчас?

— Мы по-прежнему представлены там: у нас есть несколько муниципальных контрактов, по которым мы обеспечиваем мясом местный интернат, школы, детсады. Также поставляем его в розничные магазины. Оставшаяся же часть приезжает в Красноярск, где у нас перерабатывающее производство.

Делаете полуфабрикаты?

— Да. Хотя от кускового мяса не отказались: вырезку, стейки и медальоны мы поставляем, например, в рестораны. Но наша цель — доставить продукт на столы обычных людей, чтобы и они могли попробовать (и распробовать) все его преимущества. Однако оленина была многим незнакома, а это могло отпугнуть потребителя. Тогда мы решили сделать линейку полуфабрикатов, которые воспринимались бы людьми как более привычный продукт. Для этого к традиционным способам переработки мы добавили современные подходы, специи и т. п. Получилось очень удачно. Сейчас у нас в линейке котлеты, бифштексы, купаты, пельмени, рубленые полуфабрикаты, и все они проходят по стандартам групп А и Б (содержание мяса — 80 % и 60–80 % соответственно). То есть сделаны они из чистейшего мяса, без как каких-либо субпродуктов, наполнителей и усилителей. Также мы делаем мясные деликатесы. Например, доработали традиционный рецепт юколы, добавив к нему вкусов, мягкости, и получился продукт, которым мы кормили даже Совет Федерации и гостей города во время Универсиады 2019 года. Из опыта могу сказать, что наш продукт высоко оценивали даже те, кто в прошлом имел негативный гастрономический опыт общения с олениной. Сейчас в планах пополнить наш арсенал мини-колбасками, мясными чипсами и карпаччо.

Ни одно пищевое производство не может обойтись без контроля качества и безопасности. Особенно мясное. Как у вас устроена эта система?

— Это предмет нашей особой гордости и постоянной заботы. Можно даже сказать, что финансовые показатели мы считаем менее приоритетными, нежели качество и безопасность. Их мы контролируем на каждом этапе — от заготовки до конечной переработки. Два ветеринарных контроля — в Эвенкии и Красноярске, лабораторные проверки, система контроля качества ХАССП на предприятии и так далее. Только после всего этого мясо попадает к конечному потребителю. Собственно, именно столь скрупулезный контроль и позволил нам получить сертификат качества «Енисейский стандарт».

Сложно ли готовить оленину? Есть ли какие-то тонкости, особенности?

— На самом деле их нет: готовите, как обычное мясо — и все. Плюс и у себя на сайте, и в соцсетях компании, и на этикетках мы публикуем рецепты с олениной. Самый же простой путь — просто взял и пожарил: это полуфабрикаты.

Насколько широко вы представлены в Красноярске? Иными словами, где можно купить или попробовать вашу продукцию?

— Полуфабрикаты мы продаем в мясных лавках «Премьер», а также через их доставку и магазин доставки «Ярдекс», представлены в оптово-распределительном центре «Агротерминал», в ТЦ «Империя вкусов» и совсем недавно вошли в крупную розничную сеть «Красный Яр». Блюда из нашего мяса готовят в ресторанах «Залечь на дно в Брюгге», «Залечь на дно в Гамбург», «Булгаков», «Формаджи», «Тунгуска», James Shark Pub, Cafe Music Bar Harley`s, Green Villa Pizza, доставка блюд из ресторана «Флайвуд».

В общем, можно сказать, что мы смогли реализовать свою идею и донести такой уникальный по своей пользе и питательности продукт, как оленина, до красноярцев. И останавливаться мы не собираемся.

ООО «Регион-Сибирь»

sevdar.ru

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