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Человек года-2020. Номинация «Человек года в частной медицине»

Человек года-2020. Номинация «Человек года в частной медицине»
Иллюстрация: коллаж ДК

В номинацию вошли проекты в области частной медицины. Эксперты также отмечали способности клиник оперативно отвечать на вызовы экономической реальности и эпидемиологическую ситуацию.

#БИЗНЕС

Юлия Долгушева, центр коррекции зрения «Окулюс»

Человек года-2020. Номинация «Человек года в частной медицине» 1После закрытия на карантин Красноярской краевой офтальмологической больницы имени профессора П. Г. Макарова центр «Окулюс» стал одной из клиник, которые взяли на себя функции глазных травмпунктов. В течение нескольких месяцев специалисты клиники оказывали неотложную офтальмологическую помощь.
 
«Окулюс» является участником программы госгарантий и принимает на лечение пациентов по ОМС, направленных из поликлиник.
 
Факт: Юлия Долгушева была в числе номинантов на премию «Человек года» в номинации «Медицина» в 2017 году.
 

Жанна Дорошенко, семейная поликлиника «Сантем»

Человек года-2020. Номинация «Человек года в частной медицине» 2Сеть семейных поликлиник «Сантем» развивает новый для Красноярска формат семейной медицины — прием врачей общей практики. В течение всей жизни пациент и его семья могут наблюдаться у личного доктора и получать помощь по 16 направлениям медицины в рамках одного кабинета. В 2018 году сеть семейных поликлиник «Сантем» вошла в систему ОМС.
 
Факт: клиники «Сантем» обслуживают по полису ОМС 6 тыс. пациентов в двух густонаселенных микрорайонах города — Покровском и Пашенном.
 

Сергей Папельницкий, «РЖД Медицина»

Человек года-2020. Номинация «Человек года в частной медицине» 3В марте 2020 года на базе клиники «РЖД Медицина» открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Здесь принимают пациентов с подозрением на онкологические заболевания по направлению из поликлиник Центрального и Железнодорожного районов. Лечение проходит в рамках ОМС.
 
Факт: центр амбулаторной онкологической помощи работает в рамках дневного стационара на девять коек в две смены.
 

Михаил Смирнов, «Центр современной кардиологии», российско-финский медицинский центр «TERVE»

Человек года-2020. Номинация «Человек года в частной медицине» 4Сеть под двумя брендами насчитывает девять клиник, в том числе в Лесосибирске и Ачинске. Кроме оказания кардиологической помощи отделение «Центра современной кардиологии» на Партизана Железняка, 21 (под брендом TERVE) работает и с онкопациентами. Здесь создан Центр амбулаторной онкологической помощи по полису ОМС.
 
Факт: в мае 2020 года «Центр современной кардио-логии» открыл филиал в Шарыпове.
 

Ирина Стрелкова, клиника эстетической стоматологии Mira

Человек года-2020. Номинация «Человек года в частной медицине» 5Красноярская клиника постоянно внедряет и активно использует передовые технологии в области стоматологии для ослепительных результатов. На рынке частной медицины работает без малого восемь лет. В арсенале стоматологов Mira художественная реставрация, протезирование, виниры, отбеливание. Решить любые стоматологические проблемы в клинике Mira можно быстро и без боли — с помощью медикаментозного газа Севоран, погружающего в сон.
 
С начала года клиника приняла 29 тыс. пациентов и расширила штат, несмотря на пандемию. Сейчас основатели клиники  — Ирина и Михаил Стрелковы — готовятся к открытию филиала, в который они вложили весь свой опыт и представление об идеальной клинике.
 
Факт: в 2016 году, спустя всего три года после открытия, Mira вошла в ТОП-100 клиник России.
 

Дмитрий Чмирук, «Клиника ИПМ для детей»

Человек года-2020. Номинация «Человек года в частной медицине» 6«Клиника ИПМ для детей» — самая крупная частная детская многофункцио-нальная клиника Красноярска, где можно получить помощь более чем по десяти направлениям. Клиника развивает такую услугу, как программа медицинского наблюдения в течение года. Объем медицинских услуг зависит от возраста пациента.
 
Факт: В 2020 году клиника запустила регулярные бесплатные вебинары врачей разных специальностей для родителей своих пациентов.
 
Подготовила Наталья Кобец
 
 
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