Человек года-2020. Номинация «Человек года в частной медицине»

В номинацию вошли проекты в области частной медицины. Эксперты также отмечали способности клиник оперативно отвечать на вызовы экономической реальности и эпидемиологическую ситуацию.

Юлия Долгушева, центр коррекции зрения «Окулюс»

После закрытия на карантин Красноярской краевой офтальмологической больницы имени профессора П. Г. Макарова центр «Окулюс» стал одной из клиник, которые взяли на себя функции глазных травмпунктов. В течение нескольких месяцев специалисты клиники оказывали неотложную офтальмологическую помощь. После закрытия на карантин Красноярской краевой офтальмологической больницы имени профессора П. Г. Макарова центр «Окулюс» стал одной из клиник, которые взяли на себя функции глазных травмпунктов. В течение нескольких месяцев специалисты клиники оказывали неотложную офтальмологическую помощь.

«Окулюс» является участником программы госгарантий и принимает на лечение пациентов по ОМС, направленных из поликлиник.

Факт: Юлия Долгушева была в числе номинантов на премию «Человек года» в номинации «Медицина» в 2017 году.

Жанна Дорошенко, семейная поликлиника «Сантем»

Сеть семейных поликлиник «Сантем» развивает новый для Красноярска формат семейной медицины — прием врачей общей практики. В течение всей жизни пациент и его семья могут наблюдаться у личного доктора и получать помощь по 16 направлениям медицины в рамках одного кабинета. В 2018 году сеть семейных поликлиник «Сантем» вошла в систему ОМС. Сеть семейных поликлиник «Сантем» развивает новый для Красноярска формат семейной медицины — прием врачей общей практики. В течение всей жизни пациент и его семья могут наблюдаться у личного доктора и получать помощь по 16 направлениям медицины в рамках одного кабинета. В 2018 году сеть семейных поликлиник «Сантем» вошла в систему ОМС.

Факт: клиники «Сантем» обслуживают по полису ОМС 6 тыс. пациентов в двух густонаселенных микрорайонах города — Покровском и Пашенном.

Сергей Папельницкий, «РЖД Медицина»

В марте 2020 года на базе клиники «РЖД Медицина» открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Здесь принимают пациентов с подозрением на онкологические заболевания по направлению из поликлиник Центрального и Железнодорожного районов. Лечение проходит в рамках ОМС. В марте 2020 года на базе клиники «РЖД Медицина» открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Здесь принимают пациентов с подозрением на онкологические заболевания по направлению из поликлиник Центрального и Железнодорожного районов. Лечение проходит в рамках ОМС.

Факт: центр амбулаторной онкологической помощи работает в рамках дневного стационара на девять коек в две смены.

Михаил Смирнов, «Центр современной кардиологии», российско-финский медицинский центр «TERVE»

Сеть под двумя брендами насчитывает девять клиник, в том числе в Лесосибирске и Ачинске. Кроме оказания кардиологической помощи отделение «Центра современной кардиологии» на Партизана Железняка, 21 (под брендом TERVE) работает и с онкопациентами. Здесь создан Центр амбулаторной онкологической помощи по полису ОМС. Сеть под двумя брендами насчитывает девять клиник, в том числе в Лесосибирске и Ачинске. Кроме оказания кардиологической помощи отделение «Центра современной кардиологии» на Партизана Железняка, 21 (под брендом TERVE) работает и с онкопациентами. Здесь создан Центр амбулаторной онкологической помощи по полису ОМС.

Факт: в мае 2020 года «Центр современной кардио-логии» открыл филиал в Шарыпове.

Ирина Стрелкова, клиника эстетической стоматологии Mira

Красноярская клиника постоянно внедряет и активно использует передовые технологии в области стоматологии для ослепительных результатов. На рынке частной медицины работает без малого восемь лет. В арсенале стоматологов Mira художественная реставрация, протезирование, виниры, отбеливание. Решить любые стоматологические проблемы в клинике Mira можно быстро и без боли — с помощью медикаментозного газа Севоран, погружающего в сон. Красноярская клиника постоянно внедряет и активно использует передовые технологии в области стоматологии для ослепительных результатов. На рынке частной медицины работает без малого восемь лет. В арсенале стоматологов Mira художественная реставрация, протезирование, виниры, отбеливание. Решить любые стоматологические проблемы в клинике Mira можно быстро и без боли — с помощью медикаментозного газа Севоран, погружающего в сон.

С начала года клиника приняла 29 тыс. пациентов и расширила штат, несмотря на пандемию. Сейчас основатели клиники — Ирина и Михаил Стрелковы — готовятся к открытию филиала, в который они вложили весь свой опыт и представление об идеальной клинике.

Факт: в 2016 году, спустя всего три года после открытия, Mira вошла в ТОП-100 клиник России.

Дмитрий Чмирук, «Клиника ИПМ для детей»

«Клиника ИПМ для детей» — самая крупная частная детская многофункцио-нальная клиника Красноярска, где можно получить помощь более чем по десяти направлениям. Клиника развивает такую услугу, как программа медицинского наблюдения в течение года. Объем медицинских услуг зависит от возраста пациента. «Клиника ИПМ для детей» — самая крупная частная детская многофункцио-нальная клиника Красноярска, где можно получить помощь более чем по десяти направлениям. Клиника развивает такую услугу, как программа медицинского наблюдения в течение года. Объем медицинских услуг зависит от возраста пациента.

Факт: В 2020 году клиника запустила регулярные бесплатные вебинары врачей разных специальностей для родителей своих пациентов.

Подготовила Наталья Кобец