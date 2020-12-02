Пять детсадов и школа появятся в Красноярске в начале нового года

Новые образовательные учреждения откроются в Октябрьском и Советском районах города, а также на правобережье. Начнут работать они в первом квартале 2021-года.

В Красноярске заканчивается строительство пяти детских садов и одной школы, сообщили в мэрии.

Речь идет о следующих образовательных учреждениях:

детсад на ул. Волгоградская, 2а (270 мест);

детсад на ул. Норильской (300 мест, включая ясельные группы);

детсад на ул. Елены Стасовой, 50м (270 мест, включая ясельные группы);

детсад на ул. Мате Залки, 11б (190 мест);

детсад на ул. 78-й Добровольческой Бригады (300 мест, включая ясельные группы);

школа в мкрн Пашенный (1280 мест).

Комплектование новых детских садов предполагается провести в начале 2021 года, а пройти лицензирование и принять первых воспитанников учреждения смогут весной. Учебный же процесс в школе планируют начать в первом квартале 2021 года.

Глава Красноярска Сергей Ерёмин, инспектировавший эти объекты, пообещал, что в следующем году муниципалитет «не будет сбавлять темпы»: