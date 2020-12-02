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Пять детсадов и школа появятся в Красноярске в начале нового года

Пять детсадов и школа появятся в Красноярске в начале нового года
Иллюстрация: admkrsk.ru

Новые образовательные учреждения откроются в Октябрьском и Советском районах города, а также на правобережье. Начнут работать они в первом квартале 2021-года.

#НОВОСТИ
В Красноярске заканчивается строительство пяти детских садов и одной школы, сообщили в мэрии.
 
Речь идет о следующих образовательных учреждениях:
  • детсад на ул. Волгоградская, 2а (270 мест);
  • детсад на ул. Норильской (300 мест, включая ясельные группы);
  • детсад на ул. Елены Стасовой, 50м (270 мест, включая ясельные группы);
  • детсад на ул. Мате Залки, 11б (190 мест);
  • детсад на ул. 78-й Добровольческой Бригады (300 мест, включая ясельные группы);
  • школа в мкрн Пашенный (1280 мест).
Комплектование новых детских садов предполагается провести в начале 2021 года, а пройти лицензирование и принять первых воспитанников учреждения смогут весной. Учебный же процесс в школе планируют начать в первом квартале 2021 года.
 
Глава Красноярска Сергей Ерёмин, инспектировавший эти объекты, пообещал, что в следующем году муниципалитет «не будет сбавлять темпы»:
В планах — ещё пять детсадов. Один из них мы сейчас строим в Тихих зорях, вскоре приступим к строительству детских садов в Академгородке и на ул. Омской. Помимо этого, ещё два здания под дошкольные учреждения планируем выкупить у застройщиков в Советском районе», — сказал градоначальник.
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