Пять детсадов и школа появятся в Красноярске в начале нового года
Новые образовательные учреждения откроются в Октябрьском и Советском районах города, а также на правобережье. Начнут работать они в первом квартале 2021-года.
В Красноярске заканчивается строительство пяти детских садов и одной школы, сообщили в мэрии.
Речь идет о следующих образовательных учреждениях:
- детсад на ул. Волгоградская, 2а (270 мест);
- детсад на ул. Норильской (300 мест, включая ясельные группы);
- детсад на ул. Елены Стасовой, 50м (270 мест, включая ясельные группы);
- детсад на ул. Мате Залки, 11б (190 мест);
- детсад на ул. 78-й Добровольческой Бригады (300 мест, включая ясельные группы);
- школа в мкрн Пашенный (1280 мест).
Комплектование новых детских садов предполагается провести в начале 2021 года, а пройти лицензирование и принять первых воспитанников учреждения смогут весной. Учебный же процесс в школе планируют начать в первом квартале 2021 года.
Глава Красноярска Сергей Ерёмин, инспектировавший эти объекты, пообещал, что в следующем году муниципалитет «не будет сбавлять темпы»:
В планах — ещё пять детсадов. Один из них мы сейчас строим в Тихих зорях, вскоре приступим к строительству детских садов в Академгородке и на ул. Омской. Помимо этого, ещё два здания под дошкольные учреждения планируем выкупить у застройщиков в Советском районе», — сказал градоначальник.