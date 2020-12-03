Сибирская кондитерская компания дарит сказку!

Создание новогоднего подарка — процесс, требующий таланта, многолетнего опыта, увлеченности и неиссякаемой любви к своему делу, а главное — доверия со стороны покупателей.

Этим канонам следует Сибирская кондитерская компания во главе со своим руководителем и идейным вдохновителем С. А. Ярошенко.

Ваша компания больше известна в крае как один из лидеров в области дистрибьюции и логистики, но, судя по количеству выигранных международных конкурсов, вы являетесь одним из ведущих в стране производителей уникальной новогодней упаковки?

— Да, это как раз тот редкий случай, когда детское увлечение прикладным народным творчеством переросло со временем в бизнес. Не самый большой в нашем портфеле, но уж точно самый интересный и увлекательный. От которого лично я получаю массу удовольствия и впечатлений. Да и общаясь с художниками, дизайнерами, скульпторами, коллекционерами, поневоле раздвигаешь рамки своего эмоционального интеллекта, осознаешь, что эти люди видят мир по-своему, в их системе ценностей главное — не заработать больше денег, как в бизнесе, а сделать что-то такое, чего никто еще не делал, чем-то удивить этот мир! И действительно, иногда получаются шедевры!

Например, одна из ярких находок этого сезона, перед тем как превратиться в игрушку и упаковку, была сделана в виде 5-килограммовой глиняной скульптуры. Сделал ее наш давний друг — керамист Сергей Герасименко. Он работает в своем уникальном стиле, чем-то напоминающем работы великих каталонских модернистов Антонио Гауди и Пабло Пикассо. Поэтому мы так и назвали подарок — «Каталонский Бык».

Более двадцати лет вы в авангарде упаковочного креатива. Как столько лет удается быть в хорошей творческой форме? Ведь новогодняя упаковка — это своего рода категория «fresh», которая «живет и работает» всего один сезон?

— Действительно, тематика новогодних подарков привязана к символу года по китайскому календарю, и каждый год приходится придумывать новую коллекцию. К слову, в этом году мы впервые предложили подарки не только с восточным символом — Быком, но и с тотемным покровителем грядущего года по славянскому летоисчислению — Красным Петухом.

А чтобы быть в тренде, отслеживать, куда движется рынок, приходится постоянно ездить по миру, посещать тематические выставки и фабрики– Кельн, Нюрнберг, Франкфурт, Милан, Дели, Фуджоу, Гуанчжоу, Тяньцзинь, Иу, Шанхай, Токио… Работая там, пропускаешь через себя тысячи дизайнов, форм, конструкций, цветовых решений. С годами, накапливая и систематизируя в памяти зрительные образы и даже не будучи искусствоведом, начинаешь подсознательно понимать, что такое хорошо и что такое плохо в дизайне.

Многие ваши работы выполнены в стилистике советской школы живописи, знакомой по иллюстрациям русских народных сказок, что разительно отличается от сегодняшнего анимационного дизайна.

— Во-первых, мы сотрудничаем с здравствующими иллюстраторами советской эпохи, во-вторых, ряд упаковок: «Мишка на Севере», «В гостях у гномов», «Волшебный вертолет» — отрисованы нашим штатным художником кистью и красками, а не компьютерной мышью или стилусом. В этом мы видим отчасти свою воспитательную и патриотическую миссию — прививать подрастающему поколению хороший художественный вкус через образы наших национальных сказочных героев, нарисованных так, как их рисовали Билибин, Васнецов, Сутеев... Посмотрите на работу «Дорогой Дедушка Мороз…». Ну разве может безжизненный продукт цифровой живописи, написанный электронными красками, передать столько оттенков, эмоций, мелизмов?

А еще эта упаковка интересна тем, что в нее органично встроена лампа на батарейках. Ее можно повесить над кроватью ребенка

и пользоваться как обычным осветительным прибором.

Это единичный пример нетривиальной упаковки или это тоже фишка фирменного стиля?

— Сложные, многосоставные подарки — часть фирменного стиля. Наша упаковка должна быть интересной, даже без сладостей внутри. Чтобы, только увидев ее, руки сами к ней потянулись, и взрослый человек испытал удивление, радость, восторг. И, конечно, предвкушение, что те же яркие эмоции будут и у ребенка, который найдет сладкий подарок под новогодней елкой. А после таких приятных переживаний упаковку точно не выбросят в мусорное ведро вместе с фантиками от конфет, и она надолго поселится в детской комнате. Мы стараемся использовать не стандартные для упаковки материалы, комбинировать картон, жесть, трикотаж, кожу с разными предметами и деталями. Делаем подарок динамичным, интерактивным, музыкальным...

Например, упаковка «Волшебный вертолет» удивит летающей фигуркой Деда Мороза.

Еще интереснее композиция с поющим новогодние трели интерактивным снегирем, благодаря встроенному датчику реагирующему на движения и звуки.

Для родителей, мечтающих хотя бы на время каникул отлучить своих чад от гаджетов, есть несколько подарков с развивающими наборами рукоделия. В подарок «Фабрика новогодних игрушек» входит набор для создания плюшевого мишки, а в «Пекарню» — формочки и инструменты для работы с тестом и инструкция, как самому испечь румяные рождественские печенюшки.

Для больших корпоративных заказов мы делаем индивидуальный дизайн с учетом фирменной стилистики и специфики деятельности. «Мишка на Севере» — идеальный вариант для детей нефтяников, лесозаготовителей и других вахтовиков. Во-первых, художественно передает суровое окружение, в котором работают их папы, а во-вторых, помимо конфет подарок содержит практичную для сибиряка вещь — настоящий термос в виде фигурки белого медведя.

А что внутри таких необычных подарков?

— А внутри — кондитерский павильон ВДНХ! Так как в нашем дистрибьюторском портфеле несколько тысяч наименований сладостей более чем от 50 отечественных фабрик, комплектуя подарок, мы стараемся положить туда самые интересные новинки. Не забываем, конечно, и про классику — «Белочку», «Кара-кум», «Аленку», «Золотой степ»… А, в этом году побалуем сладкоежек еще и десертами собственного производства — «Угостинцами» и «Мультипряниками».

Когда вы начинаете подготовку к празднику? И насколько этот год отличается от предыдущих?

— Подготовка, как всегда, начинается у нас за два года, с учетом продолжительности циклов разработки и производства упаковки. А вот время размещения заказов на фабриках совпало с первой волной пандемии. И вот тут-то мы призадумались и запереживали: а будет ли в принципе тот Новый год, к которому мы привыкли? Как мы все будем встречать новогодний праздник: традиционно с детским хороводов вокруг елки или по Zoom, чокаясь с друзьями через экран компьютера? Нужны ли будут в такое непростое время сладкие подарки?

Но потом, проанализировав свою статистику по двадцати с лишним проведенным новогодним кампаниям, поняли ,что в тяжелые кризисные годы для компенсации накопленных за год негативных эмоций праздник людям нужен даже больше , чем в благополучные периоды. Поэтому новогоднему празднику быть, никто своих детей и друзей без подарков не оставит, и мы стали их готовить с еще большим энтузиазмом, чем обычно!

«Сибирская кондитерская компания»

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