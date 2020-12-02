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Россельхознадзор уничтожил 110 тысяч цветов из Германии

Россельхознадзор уничтожил 110 тысяч цветов из Германии
Иллюстрация: ukrsn.ru

В аэропорту Красноярска сотрудники Россельхознадзора и таможни нашли партию зараженных цветов из Германии, происхождением из Эквадора и Израиля.

#НОВОСТИ

В аэропорту их досмотрели эксперты, которые догадались, что растения заражены.

Ввезенная подкарантинная продукция израильского происхождения не соответствует фитосанитарным требованиям, в срезах гипсофил был обнаружен карантинный объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Директора фирмы, которая завезла цветы в Красноярск, оштрафовали. Сами же растения были уничтожены путем сожжения.

 

 

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