Россельхознадзор уничтожил 110 тысяч цветов из Германии
В аэропорту Красноярска сотрудники Россельхознадзора и таможни нашли партию зараженных цветов из Германии, происхождением из Эквадора и Израиля.
В аэропорту их досмотрели эксперты, которые догадались, что растения заражены.
Ввезенная подкарантинная продукция израильского происхождения не соответствует фитосанитарным требованиям, в срезах гипсофил был обнаружен карантинный объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Директора фирмы, которая завезла цветы в Красноярск, оштрафовали. Сами же растения были уничтожены путем сожжения.