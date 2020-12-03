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Ковиду дали единый короткий телефонный номер

Ковиду дали единый короткий телефонный номер
Иллюстрация: pixabay.com

Позвонив по нему можно получить консультацию специалистов различных ведомств по противодействию коронавирусной инфекции. Подобная линия существовала в крае с марта

#НОВОСТИ
В Красноярском крае начал работать единый со всей страной телефонный номер по противодействию COVID-19, сообщили в правительстве региона. Теперь он представлен в коротком формате — 122.
 
Этот номер придет на смену действовавшей в крае с марта 2020 года «горячей линии» 8-800-100-53-19, по которой жители региона могли получать консультации специалистов министерств здравоохранения, социальной политики, экономики и регионального развития края; Пенсионного фонда, а также задать вопросы по оказанию психологической помощи и работе волонтеров. За все время существования линии на нее поступило почти 300 тысяч звонков.
 
Звонки на короткий номер 122 будут бесплатными и возможны как с мобильного телефона, так и со стационарного (но лишь обслуживаемого Ростелекомом).
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