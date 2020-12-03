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Премиальный кофе от Tres Сafeteros появился в красноярской рознице

Премиальный кофе от Tres Сafeteros появился в красноярской рознице
Иллюстрация: Павел Стабров

Компания намерена и в дальнейшем расширять свое присутствие на красноярском рынке, но крупные сети в качестве площадок не рассматривает, отдавая предпочтение специализированным продуктовым магазинам.

#НОВОСТИ
Кофе Tres Сafeteros в Красноярске теперь можно купить в фирменных магазинах «Рыба Пила». Об этом в соцсетях сообщил основатель кофейной компании Павел Стабров.
 
Как он рассказал DK.RU, с собственником «Рыбы» (Светланой Буриченко) они договорились еще в сентябре, но достаточно большая партия появилась только месяц спустя.
Это коммерческий кофе очень высокого качества, который мы сами обжариваем и готовим к продаже. Сейчас мы практически отладили логистику [Tres Сafeteros существует на рынке меньше года] и установили прямые контакты с производителями, так что в ближайшее время привезем тонну зёрен декабрьского урожая, купленную непосредственно в Колумбии», — рассказывает Стабров.
Также он говорит, что компания не будет заходить со своей продукцией в крупные розничные сети. Ее выбор — специализированные магазины качественных продуктов. В том числе Tres Сafeteros готовы «встать» в еще два фирменных магазина «Рыба Пила», которые должны открыться в следующем году.
 
Светлана Буриченко подтвердила готовность продолжать и развивать сотрудничество с компанией Стаброва.
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