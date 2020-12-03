Борис Немик предупредил красноярцев о грядущей третьей волне COVID-19

По оценкам краевого Минздрава ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. Но ослаблять меры сдерживание чиновники не собираются — впереди новая вспышка.

Третья волна заболеваемости COVID-19 ожидается в Красноярском крае в январе-феврале 2021 года. Об этом на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного собрания региона заявил глава местного Минздрава Борис Немик.

По его словам, сейчас по краю резерв коечного фонда составляет 24-26 %, на 6% сократились вызовы скорой помощи, уменьшилось количество пациентов в стационарах, что свидетельствует о стабилизации ситуации.

Однако в Железногорске, Зеленогорске, Кодинске Тасеево, Бородино ситуация остается напряженной — резерв коечного фонда в здесь меньше 10%.

Поддержал тезис о стабилизации ситуации и глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Однако, по его словам, достигнутое хрупкое равновесие может быть утрачено в связи с нарушением эпидемиологических норм в преддверии новогодних праздников и проведением массовых мероприятий.

По данным оперштаба на 3 декабря 2020 года суточный прирост числа больных COVID-19 в Красноярском крае составил 333 человека. При этом количество «действующих» пациентов сократилось на 30 (они умерли) — до 6 380. Рост заболеваемости по-прежнему идет за счет трудоспособного населения от 18 до 64 лет.