Человек года-2020. Номинация «Амбассадор бренда»

Все предприниматели и топы, вошедшие в шорт-лист номинации, — прежде всего люди дела. Но о своем деле они умеют захватывающе, с пользой для бизнеса и для аудитории рассказывать в паблике.

Асиф Алиев,

LUNGA, Луи Бидон

Асиф Алиев — ресторатор, запустивший сеть кофеен LUNGA незадолго до пандемии. Продвигает свой бизнес в том числе силой личного бренда в соцсетях. Чтобы оставаться на связи с клиентами в те месяцы, когда заведения не могли работать из-за коронавирусных ограничений, усилил коммуникации в «Инстаграме» и смог сохранить лояльность аудитории к бренду. Асиф Алиев — ресторатор, запустивший сеть кофеен LUNGA незадолго до пандемии. Продвигает свой бизнес в том числе силой личного бренда в соцсетях. Чтобы оставаться на связи с клиентами в те месяцы, когда заведения не могли работать из-за коронавирусных ограничений, усилил коммуникации в «Инстаграме» и смог сохранить лояльность аудитории к бренду.

Вера Буц,

дизайнер одежды

Веру Буц многие называют самородком из Сибири и удивляются: что она до сих пор делает в Красноярске? Ведь ее вещи с удовольствием носят телеведущие федеральных каналов, топовые инстаблогеры, известные стилисты. Например, за премией журнала «Гламур» стилист Первого канала Марианна Елисеева вышла в костюме с цветком от BUTS8. При этом бренду чуть больше четырех лет. Сама Вера блистает в нарядах собственного производства на страницах практически всех глянцевых журналов. Она звезда. И она по-прежнему живет в Красноярске. Продвижение в соцсетях стирает любые границы. Веру Буц многие называют самородком из Сибири и удивляются: что она до сих пор делает в Красноярске? Ведь ее вещи с удовольствием носят телеведущие федеральных каналов, топовые инстаблогеры, известные стилисты. Например, за премией журнала «Гламур» стилист Первого канала Марианна Елисеева вышла в костюме с цветком от BUTS8. При этом бренду чуть больше четырех лет. Сама Вера блистает в нарядах собственного производства на страницах практически всех глянцевых журналов. Она звезда. И она по-прежнему живет в Красноярске. Продвижение в соцсетях стирает любые границы.

Елена Герасименко,

«БухгалТерра»

С самого начала эпидемии Елена Герасименко начала публиковать в соцсетях экспертные тексты, разъясняющие ситуацию с мерами поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от введения ограничений. Предприниматели сразу откликнулись, и Елена Герасименко стала, по сути, консультантом на общественных началах для микробизнеса и самозанятых. Эксперта быстро заметили СМИ, и Елена весь год разъясняла налоговые и другие тонкости на площадках медиа. Елена говорит, что в трудные времена бизнес должен помогать бизнесу, и это ее вклад. С самого начала эпидемии Елена Герасименко начала публиковать в соцсетях экспертные тексты, разъясняющие ситуацию с мерами поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от введения ограничений. Предприниматели сразу откликнулись, и Елена Герасименко стала, по сути, консультантом на общественных началах для микробизнеса и самозанятых. Эксперта быстро заметили СМИ, и Елена весь год разъясняла налоговые и другие тонкости на площадках медиа. Елена говорит, что в трудные времена бизнес должен помогать бизнесу, и это ее вклад.

Яна Дойна,

«Ярпатентъ»

Яна Дойна уже побеждала в номинации «Амбассадор бренда» — в 2019 году она вошла в тройку лидеров. Однако в этом году «защитник брендов» — именно так позиционирует себя лидер компании — продолжила продвигать свое дело и идею регистрации товарных знаков с новыми силами и вдохновением. Одна из ярких акций амбассадора — «сериал» бренд-загадки, запущенный в соцсетях. Таким образом Яна Дойна популяризирует важность патентования. Антивирусным ответом предпринимателя стало вручение свидетельств государственного образца на дому. Раньше это делалось в торжественной обстановке, массово. Однако пандемия внесла коррективы. Сейчас Яна лично развозит документы, стараясь сделать момент вручения запоминающимся. Яна Дойна уже побеждала в номинации «Амбассадор бренда» — в 2019 году она вошла в тройку лидеров. Однако в этом году «защитник брендов» — именно так позиционирует себя лидер компании — продолжила продвигать свое дело и идею регистрации товарных знаков с новыми силами и вдохновением. Одна из ярких акций амбассадора — «сериал» бренд-загадки, запущенный в соцсетях. Таким образом Яна Дойна популяризирует важность патентования. Антивирусным ответом предпринимателя стало вручение свидетельств государственного образца на дому. Раньше это делалось в торжественной обстановке, массово. Однако пандемия внесла коррективы. Сейчас Яна лично развозит документы, стараясь сделать момент вручения запоминающимся.

Анна Жираткова,

«ПроТок». Бизнес-лидер

компании «ПроТок» умеет добиться вау-эффекта, рассказывая о сложном, «мужском» производстве. Будь то бомбический календарь с моделями в изоленте или управленческий челлендж, дневник которого стал одной из наиболее обсуждаемых тем Краснета. А еще Анна стала героиней первого выпуска бренд-сериала «Я, Мы — Бизнес» Екатерины Букреевой. компании «ПроТок» умеет добиться вау-эффекта, рассказывая о сложном, «мужском» производстве. Будь то бомбический календарь с моделями в изоленте или управленческий челлендж, дневник которого стал одной из наиболее обсуждаемых тем Краснета. А еще Анна стала героиней первого выпуска бренд-сериала «Я, Мы — Бизнес» Екатерины Букреевой.

Впрочем, и за пределами соцсетей «ПроТок» нередко становился инфоповодом бизнесовой повестки Красноярска. Компания стала официальным резидентом «Сколково», еще раз подтвердив статус инновационного производства.

Егор Корчагин,

Краевая больница

Главный врач Краевой больницы Егор Корчагин с апреля находится на передовой: на базе клиники был развернут один из первых в Красноярске ковидных госпиталей. Однако даже в условиях, приближенных к катастрофическим, он ведет «ковидные хроники» в соцсетях, выступает в СМИ. Не приукрашивая, не скрывая опасности. Честный, спокойный голос врача стал для многих чуть ли не единственным источником информации, которому хотелось доверять. Главный врач Краевой больницы Егор Корчагин с апреля находится на передовой: на базе клиники был развернут один из первых в Красноярске ковидных госпиталей. Однако даже в условиях, приближенных к катастрофическим, он ведет «ковидные хроники» в соцсетях, выступает в СМИ. Не приукрашивая, не скрывая опасности. Честный, спокойный голос врача стал для многих чуть ли не единственным источником информации, которому хотелось доверять.

Ольга Лаевская,

Allure ideas

По словам самой Ольги, в первые дни пандемии она приземлилась «с самолета на диван». Организатор масштабных ивентов поняла, что будущее компании под большим вопросом. Однако уже через несколько месяцев смогла перенастроить бизнес, переключив фокус на стратегический PR. В итоге компания реализует несколько крупных проектов федерального уровня, а Ольга Лаевская развивает личный бренд — ее ироничный, рентгеновский взгляд на медиа быстро привлек внимание аудитории красноярских соцсетей. По словам самой Ольги, в первые дни пандемии она приземлилась «с самолета на диван». Организатор масштабных ивентов поняла, что будущее компании под большим вопросом. Однако уже через несколько месяцев смогла перенастроить бизнес, переключив фокус на стратегический PR. В итоге компания реализует несколько крупных проектов федерального уровня, а Ольга Лаевская развивает личный бренд — ее ироничный, рентгеновский взгляд на медиа быстро привлек внимание аудитории красноярских соцсетей.

Евгений Пономарев,

«Панда и Гусь»

Фуд-проект Евгения Пономарева — лапшичная «Панда и Гусь» — стартовал за несколько дней до объявления режима самоизоляции. Казалось бы, крах. Но нет. Евгений начинает рекламировать еду навынос в собственном аккаунте в виде антикризисного сторителлинга «выживальщика». Рассказывает, как моет пол в лапшичной, лично развозит заказы, придумывает новые рецепты супов, и улыбается. Несмотря ни на что. В итоге получилась целая сага о несгибаемом рестораторе. Евгений стал не просто амбассадором своего бизнеса, но и олицетворением всех предпринимателей, попавших в сложные самоизоляционные условия. Фуд-проект Евгения Пономарева — лапшичная «Панда и Гусь» — стартовал за несколько дней до объявления режима самоизоляции. Казалось бы, крах. Но нет. Евгений начинает рекламировать еду навынос в собственном аккаунте в виде антикризисного сторителлинга «выживальщика». Рассказывает, как моет пол в лапшичной, лично развозит заказы, придумывает новые рецепты супов, и улыбается. Несмотря ни на что. В итоге получилась целая сага о несгибаемом рестораторе. Евгений стал не просто амбассадором своего бизнеса, но и олицетворением всех предпринимателей, попавших в сложные самоизоляционные условия.

Светлана Тетерина,

«Поздеевка»

Светлана Тетерина смогла первой среди частных образовательных проектов целиком перевести «Поздеевку» на дистанционку весной этого года. Процесс переобувания занял два дня — рекордно короткий срок. А 1 июня состоялся детский карнавал онлайн. Это был чистой воды эксперимент, который собрал у мониторов тысячи детей и взрослых как в Красноярске, так и в других городах России. Детский карнавал эпохи коронавируса попал в федеральную новостную повестку. Светлана Тетерина смогла первой среди частных образовательных проектов целиком перевести «Поздеевку» на дистанционку весной этого года. Процесс переобувания занял два дня — рекордно короткий срок. А 1 июня состоялся детский карнавал онлайн. Это был чистой воды эксперимент, который собрал у мониторов тысячи детей и взрослых как в Красноярске, так и в других городах России. Детский карнавал эпохи коронавируса попал в федеральную новостную повестку.

Подготовила Юлия Чанчикова