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Грузовые перевозки по КрасЖД показали стабильную динамику

Грузовые перевозки по КрасЖД показали стабильную динамику
Автор фото: Анатолий Нагорнов. Иллюстрация: trainpix.org

По ряду параметров они оказались такими же как месяцем ранее. Правда, отставание от прошлого года увеличилось в несколько раз. «Лидеры» по погрузке также практически не изменились.

#НОВОСТИ
В ноябре 2020 года погрузка на Красноярской железной дороге составила более 7 млн тонн, сообщили в пресс-службе компании. Это почти столько же, сколько было в октябре (7,1 млн тонн), но на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем, в октябре 2020-го отставание от октября 2019 года было на уровне 1,5%.
 
Грузооборот в ноябре составил 11,6 млрд тарифных тонно-км, на 4,3% больше, чем в этом же месяце годом ранее (соответствующие показатели октября — 11,8 млрд тарифных тонно-км и 2,3%).
 
В январе-ноябре погрузка составила 71,1 млн тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 7,7%.
 
За 11 месяцев 2020 года на КрасЖД погружено:
  • каменного угля — 46 млн тонн (-7,3% к январю-ноябрю 2019 года);
  • нефти и нефтепродуктов — 6,1 млн тонн (-28,7%);
  • руды цветной и серного сырья — 5,8 млн тонн (+7%);
  • лесных грузов — 2,4 млн тонн (-21,5%);
  • строительных грузов — 1,2 млн тонн (-41,1%);
  • руды железной и марганцевой — 1,2 млн тонн (+40,9,%);
  • зерна — 1,1 тыс. тонн (+28,2%);
  • промышленного сырья — 732,8 тыс. тонн (-4%).
Грузооборот с начала 2020 года составил 124,6 млрд тарифных тонно-км, с ростом к прошлому году на 1,4%.
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