Грузовые перевозки по КрасЖД показали стабильную динамику

По ряду параметров они оказались такими же как месяцем ранее. Правда, отставание от прошлого года увеличилось в несколько раз. «Лидеры» по погрузке также практически не изменились.

В ноябре 2020 года погрузка на Красноярской железной дороге составила более 7 млн тонн, сообщили в пресс-службе компании. Это почти столько же, сколько было в октябре (7,1 млн тонн), но на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем, в октябре 2020-го отставание от октября 2019 года было на уровне 1,5%.

Грузооборот в ноябре составил 11,6 млрд тарифных тонно-км, на 4,3% больше, чем в этом же месяце годом ранее (соответствующие показатели октября — 11,8 млрд тарифных тонно-км и 2,3%).

В январе-ноябре погрузка составила 71,1 млн тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 7,7%.

За 11 месяцев 2020 года на КрасЖД погружено:

каменного угля — 46 млн тонн (-7,3% к январю-ноябрю 2019 года);

нефти и нефтепродуктов — 6,1 млн тонн (-28,7%);

руды цветной и серного сырья — 5,8 млн тонн (+7%);

лесных грузов — 2,4 млн тонн (-21,5%);

строительных грузов — 1,2 млн тонн (-41,1%);

руды железной и марганцевой — 1,2 млн тонн (+40,9,%);

зерна — 1,1 тыс. тонн (+28,2%);

промышленного сырья — 732,8 тыс. тонн (-4%).

Грузооборот с начала 2020 года составил 124,6 млрд тарифных тонно-км, с ростом к прошлому году на 1,4%.