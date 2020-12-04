Красноярцы считают работу в сфере ЖКХ непрестижной

Таков результат опроса, который провела служба исследований hh.ru среди соискателей из Сибирского федерального округа. Тройка непрестижных, по версии сибиряков, сфер – ЖКХ, торговля и образование.

ЖКХ в качестве наименее статусной отрасли отметили 44% респондентов из Сибири и 45% в среднем по России. Сфера розничной торговли оказалась на втором месте по «непрестижности» (29% в СФО, 31% по России), далее расположились образовательные учреждения (27% в СФО, 26% по России). Также 26% жителей Сибири считают нестатусной работу в сельском хозяйстве (24% россиян думают так же), 24% - в отраслях, связанных с продуктами питания (22% по России).

Выше всего по статусу соискатели поставили работу в нефтегазовой отрасли: 48% респондентов выбрали этот вариант (в Сибирском федеральном округе – 51%). Второй в этом рейтинге оказалась IT-отрасль: её отметили 47% опрошенных (42% в СФО). При этом информационные технологии вышли на первое месте для соискателей от 18 до 24 лет (57%), а также для соискателей из Москвы (52%) и Санкт-Петербурга (49%). В тройку самых престижных попала и работа в государственных органах (27% опрошенных в России выбрали этот вариант, 26% - в СФО).