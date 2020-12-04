Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.12
75,19
91,19
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцы считают работу в сфере ЖКХ непрестижной

Красноярцы считают работу в сфере ЖКХ непрестижной
Иллюстрация: pixabay.com

Таков результат опроса, который провела служба исследований hh.ru среди соискателей из Сибирского федерального округа. Тройка непрестижных, по версии сибиряков, сфер – ЖКХ, торговля и образование.

#НОВОСТИ

ЖКХ в качестве наименее статусной отрасли отметили 44% респондентов из Сибири и 45% в среднем по России. Сфера розничной торговли оказалась на втором месте по «непрестижности» (29% в СФО, 31% по России), далее расположились образовательные учреждения (27% в СФО, 26% по России). Также 26% жителей Сибири считают нестатусной работу в сельском хозяйстве (24% россиян думают так же), 24% - в отраслях, связанных с продуктами питания (22% по России).

Выше всего по статусу соискатели поставили работу в нефтегазовой отрасли: 48% респондентов выбрали этот вариант (в Сибирском федеральном округе – 51%). Второй в этом рейтинге оказалась IT-отрасль: её отметили 47% опрошенных (42% в СФО). При этом информационные технологии вышли на первое месте для соискателей от 18 до 24 лет (57%), а также для соискателей из Москвы (52%) и Санкт-Петербурга (49%). В тройку самых престижных попала и работа в государственных органах (27% опрошенных в России выбрали этот вариант, 26% - в СФО).

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Инновация: по дороге в аэропорт теперь можно получить сразу три штрафаИнновация: по дороге в аэропорт теперь можно получить сразу три штрафа
  • В порядок сдачи ОГЭ и ЕГЭ внесены измененияВ порядок сдачи ОГЭ и ЕГЭ внесены изменения
  • Определен тoп-5 проектов в номинации «Стартап года. Фуд проект»Определен тoп-5 проектов в номинации «Стартап года. Фуд проект»
  • Борис Немик предупредил красноярцев о грядущей третьей волне COVID-19Борис Немик предупредил красноярцев о грядущей третьей волне COVID-19
  • Красноярцам пообещали теплый декабрь, лавины и магнитные бури под Новый годКрасноярцам пообещали теплый декабрь, лавины и магнитные бури под Новый год
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.