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Микрозаймы в Красноярском крае пошли против общего тренда

Микрозаймы в Красноярском крае пошли против общего тренда
Иллюстрация: pixabay.com

В среднем по стране размер «займов до зарплаты» снизился, но в нескольких регионах, включая Красноярский край, он вырос. Другие сибирские регионы также показали снижение.

#НОВОСТИ
В октябре 2020 года средний размер «займа до зарплаты» в Красноярском крае составил 8 241 рубль, что на 6,2% больше, чем в этом же месяце прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
 
Из 30 регионов, лидирующих по объемам выдачи микрозаймов, такая тенденция отмечается лишь в 11 территориях. Диапазон роста — от 1,1% (Ханты-Мансийский автономный округ) до 45,9% (Белгородская область).
 
В остальных 19 регионах средний размер подобных заимствований снизился на 0,6%-26,2% (соответственно Нижегородская и Кемеровская области). В среднем же по стране он также уменьшился на 0,6% — до 8 182 рублей.
 
Микрозаймы в Красноярском крае пошли против общего тренда 1
 
Помимо Красноярского края в ТОП-30 регионов по объемам выдачи микрозаймов попало еще пять сибирских территорий: Новосибирская (8 539 рублей), Омская (8 288 рублей) и Иркутская (7 136 рублей) области, Алтайский край (7 008 рублей) и Кемеровская область (6 306 рублей). Во всех них размер «займа до зарплаты» в октябре 2020 года по отношению к октябрю 2019-го снизился.
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