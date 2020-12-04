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Красноярцев предупредили о мошенниках в сфере банкротства физлиц

Красноярцев предупредили о мошенниках в сфере банкротства физлиц
Иллюстрация: pixabay.com

Красноярцев предупредили о мошенниках в сфере банкротства физлиц. О том, как не стать жертвой лже-юристов, DK.RU рассказал начальник юротдела красноярской юридической компании «Баланс» Данил Русанов.

#МНЕНИЯ

Это самый острый вопрос, который строит в как России, так и в Красноярском крае. Сейчас работает очень много лже-юристов. Их схема такая: человек приходит в юридическую компанию, люди из отдела продаж умело рассказывают определенные истории, как они помогут. Они даже не говорят, какие последствия будут, можно ли в данном случае задолженность списать. Они абсолютно всех берут, даже если человек не подходит под банкротство или абсолютно все имущество потеряет. Об этом ему не говорят. Дальше они заключают договор, заключают рассрочку и просто показывают некую видимость работы. Предоставляют отчет о проделанной работе, но это в рамках отписок, запросов в банк. А рассрочка становится новым кредитом для человека», — говорит Русанов.

Красноярцев предупредили о мошенниках в сфере банкротства физлиц 1

 

Чтобы не попасться на удочку таких мошенников, нужно обращаться в проверенные фирмы.

Перед тем, как обращаться к юристу, нужно потребовать его портфолио. В него входят не только решения судов, которые лже-юристы любят показывать. Юрист должен показать свою компетентность, рассказать все последствия, как происходит процедура, что будет требоваться. Желательно, чтобы юрист показывал архивы дел, которые он прорабатывал. Это огромные папки. Показать же решение можно, скачав его с сайта Арбитражного суда. Если юрист смело заявляет, что он спишет долги в любой ситуации, что никаких проблем не возникнет – это уже некие маркеры лже-юриста.  Потому что не существует стандартной схемы избавления от долгов в форме банкротства. Под процедуру подходит около 30% обратившихся», — резюмировал эксперт.

 

Красноярская юридическая компания «Баланс»

 

 

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