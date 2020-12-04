Красноярцев предупредили о мошенниках в сфере банкротства физлиц

Это самый острый вопрос, который строит в как России, так и в Красноярском крае. Сейчас работает очень много лже-юристов. Их схема такая: человек приходит в юридическую компанию, люди из отдела продаж умело рассказывают определенные истории, как они помогут. Они даже не говорят, какие последствия будут, можно ли в данном случае задолженность списать. Они абсолютно всех берут, даже если человек не подходит под банкротство или абсолютно все имущество потеряет. Об этом ему не говорят. Дальше они заключают договор, заключают рассрочку и просто показывают некую видимость работы. Предоставляют отчет о проделанной работе, но это в рамках отписок, запросов в банк. А рассрочка становится новым кредитом для человека», — говорит Русанов.