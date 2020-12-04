В Красноярском крае выдавать ЭЦП будут полностью дистанционно. Но не всем.

Время получения подписи также радикально сократилось. Правда, пока воспользоваться обновленной услугой смогут только государственные структуры и бюджетные организации.

Процесс выдачи электронной цифровой подписи (ЭЦП) для госучреждений в Красноярском крае полностью перевели в дистанционный формат, сообщили в региональном Министерстве цифрового развития.

Если раньше, чтобы выпустить ЭЦП, нужно было подать заявление на бумажном носителе и ждать рассмотрения заявки в течение недели, то теперь это можно сделать через специальный сервис на сайте Центра информационных технологий Красноярского края.

Благодаря этому, время на обработку заявлений на получение подписи сокращено с 10 дней до 2-х, а предоставление необходимых документов теперь не требует личного присутствия», — говорят в ведомстве.

В министерстве отдельно отмечают что воспользоваться новым сервисом смогут только государственные и бюджетные организации. На всех остальных, кому по роду деятельности нужна ЭЦП (коммерческие предпириятия, физлица и т.п.) эта услуга распространятся не будет.