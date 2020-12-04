В красноярском аэропорту самолет выкатился за ВПП

Самолет выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Черемшанка», — сообщили в пресс-службе аэропорта «Емельяново».

Легкомоторный самолет DHC6/L Twin Otter во время посадки не смог вовремя затормозить. Из-за этого он на 30 м выехал за пределы взлетной полосы. В момент происшествия пассажиров в самолете не было, два члена экипажа не пострадали. Сама машина также не получила повреждений.

Аэропорт был временно закрыт. Сейчас самолет вернули на взлетную полосу, воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что самолет выполнял тренировочный полет по маршруту Красноярск-Абакан-Красноярск. Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.