Красноярский АПК побил рекорд по урожайности зерновых

Региональные аграрии превзошли показатели по всем параметрам, собрав рекордные урожаи. Кроме того, Красноярский край впервые вышел в лидеры СФО по производству свинины.

Итоги были озвучены на традиционном ежегодном награждении лучших работников отрасли, которое 3 декабря прошло в правительстве Красноярского края, — сообщает RG.RU.

На протяжении всей новейшей истории Красноярского края наши аграрии последовательно шли вперед, улучшая результаты своей деятельности. Но достижения этого года превзошли наши самые смелые ожидания — край показал самую высокую урожайность зерновых от Урала до Тихого океана. За этим стоит ваш труд, высокая культура земледелия, новые технологии и правильная управленческая политика. Хочу поздравить вас с заслуженными наградами, пожелать уверенности в своих силах, новых успехов и, конечно, здоровья!», — заявил в ходе церемонии губернатор Александр Усс.

Два труженика края получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Шестерым присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», пятерым — звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Руководитель одного из хозяйств Ужурского района получил благодарность президента Российской Федерации. Также многие были награждены почетными грамотами, серебряными медалями «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» и знаками отличия «За трудовые заслуги».

Были и материальные поощрения. Так, 12 победителей трудовых соревнований стали обладателями автомобилей LADA и УАЗ. Это не только руководители, но и механизаторы, операторы машинного доения, специалисты по уходу за животными.

Если говорить об итогах работы АПК в текущем году, то сначала, разумеется, надо остановиться на урожае зерновых. Край последние годы неуклонно улучшал свои производственные показатели как по валовому сбору, так и по урожайности. И этой осенью были достигнуты новые высоты. Как сообщает краевое министерство сельского хозяйства и торговли, впервые в истории Красноярья зафиксирована урожайность 32,1 ц\га — это на 8 % выше общероссийского показателя.

Районы-лидеры по урожайности те же, что и в прошлые годы: Ужурский, Назаровский, Шарыповский, Новоселовский, Большемуртинский, Емельяновский, Краснотуранский, Каратузский, Балахтинский, Рыбинский и Иланский. И что особенно важно, у передовых предприятий производственные показатели гораздо выше средних по отрасли. Например, в Ужурском районе смогли довести урожайность почти до 62 ц\га!

Всего намолочено 2 971 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе. И это максимальный за последние 26 лет урожай зерновых и зернобобовых. Эти объемы позволят полностью обеспечить регион кормами для животных и закрыть потребности мукомольных предприятий. Краевое зерно, 66 % которого — продовольственное, отличается высоким качеством. Его покупают 44 региона России и 11 стран-импортеров Европы и Азии. С прошлой по нынешнюю осень за пределы края было продано около миллиона тонн зерна. Примерно треть — на экспорт.

Кроме того, в этом году край занял первое среди российских регионов место по валовому производству семян рапса. Сельчане намолотили 298,8 тыс. тонн маслосемян. Это 11 % всего объема, произведенного в России. Хотя для края это направление сравнительно новое: рапс сибирские крестьяне освоили только около 10 лет назад.

Как пояснил заместитель председателя правительства края, министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов, рапс — это перспективная культура, заниматься ею выгодно. Она позволяет производить различную продукцию — от пищевой, такой как рапсовое масло, до технической, например, горюче-смазочные материалы. Оставшийся после переработки жмых идет на корма. В этой сфере у региона имеется еще много резервов, которые позволят наращивать объемы производства и увеличивать урожайность культуры.

В сельхозпредприятиях Красноярского края в этом году накопали 83 тыс. тонн картофеля. Средняя урожайность составила 180,1 ц\га. Овощей собрали 35,3 тыс. тонн при урожайности 279 ц\га.

Улучшаются показатели мясомолочного направления АПК. По молочной продуктивности край вошел в тройку лидеров среди регионов СФО. Показатель красноярских фирм — шесть тонн молока от одной коровы в год. Это на 186 кг выше уровня 2019 года.

Во всех категориях хозяйств в 2020 году было произведено 509,6 тыс. тонн молока, что на 2,7 % больше уровня аналогичного периода прошлого года. По состоянию на 1 января 2020 года в хозяйствах и сельхозорганизациях насчитывалось более 560 тыс. голов крупного рогатого скота, и его поголовье возросло.

Наконец, в этом году край впервые вышел на 1-е место в Сибири по производству свинины: за 9 месяцев 2020 года оно увеличилось на 8,2 %. Производство мяса птицы возросло на 9,1 %, крупного рогатого скота — на 6,5 %.

В целом, по итогам 2020 года объем валовой продукции сельского хозяйства Красноярского края, согласно прогнозам, составит 88 млрд рублей.