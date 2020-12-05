Путин пообещал итальянскому преподавателю из Красноярска гражданство РФ

Президент РФ Владимир Путин пообещал итальянцу из Красноярска Валерио Занетти, что вопрос о выдаче ему паспорта гражданина РФ будет решен.

Занетти является волонтером. Он уже восемь лет живет в Красноярске. На встрече главы государства с финалистами конкурса «Доброволец России — 2020» он рассказал, что мечтает стать российским жителем официально.

«Я не француз, и не актер, я простой итальянский преподаватель, но сильно мечтаю стать гражданином России. Это тонкий намек», — сказал мужчина.

«Тоньше не бывает», — ответил ему Путин, его цитирует кремлевский пул РИА Новости.

Российский лидер отметил, что у страны сложились очень хорошие отношения с Италией, в том числе глубокие исторические связи.