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Путин пообещал итальянскому преподавателю из Красноярска гражданство РФ

Путин пообещал итальянскому преподавателю из Красноярска гражданство РФ
Иллюстрация: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пообещал итальянцу из Красноярска Валерио Занетти, что вопрос о выдаче ему паспорта гражданина РФ будет решен.

#НОВОСТИ

Занетти является волонтером. Он уже восемь лет живет в Красноярске. На встрече главы государства с финалистами конкурса «Доброволец России — 2020» он рассказал, что мечтает стать российским жителем официально.

«Я не француз, и не актер, я простой итальянский преподаватель, но сильно мечтаю стать гражданином России. Это тонкий намек», — сказал мужчина.

«Тоньше не бывает», — ответил ему Путин, его цитирует кремлевский пул РИА Новости.

Российский лидер отметил, что у страны сложились очень хорошие отношения с Италией, в том числе глубокие исторические связи.

 

 

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