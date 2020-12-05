Чубайса перевели из Роснано в спецпредставители президента

Владимир Путин назначил бывшего главу «Роснано» спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Что именно будет делать Чубайс в данный момент не совсем ясно.

Напомним, 4 декабря Владимир Путин подписал Указ «О специальном представителе Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Текст указа гласит следующее:

1. Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

На сегодняшний день ни АП, ни представитель г-на Чубайса не прокомментировали, что именно войдет в круг новых обязанностей экс-главы «Роснано». Однако подписание документа прокомментировал сам Чубайс на своей странице в Facebook. Он отметил, что новая деятельность представляет интерес как для России, так и для него самого.

Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — пишет Чубайс.

В ООН рассчитывают на сотрудничество с Анатолием Чубайсом.