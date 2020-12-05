Чубайса перевели из Роснано в спецпредставители президента
Владимир Путин назначил бывшего главу «Роснано» спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Что именно будет делать Чубайс в данный момент не совсем ясно.
Напомним, 4 декабря Владимир Путин подписал Указ «О специальном представителе Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Текст указа гласит следующее:
1. Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
На сегодняшний день ни АП, ни представитель г-на Чубайса не прокомментировали, что именно войдет в круг новых обязанностей экс-главы «Роснано». Однако подписание документа прокомментировал сам Чубайс на своей странице в Facebook. Он отметил, что новая деятельность представляет интерес как для России, так и для него самого.
Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — пишет Чубайс.
В ООН рассчитывают на сотрудничество с Анатолием Чубайсом.
Мы надеемся на сотрудничество с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента Путина по связям с международными организациями. Российская Федерация является важным партнером Организации Объединенных Наций во всех сферах нашей работы, включая цели устойчивого развития», – цитирует «РИА Новости» слова Стефана Дюжаррика, официального представителя генсека ООН.