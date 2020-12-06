В несколько регионов России придут сильные морозы

В ближайшие дни в несколько регионов России придет волна холода. Температура воздуха будет ниже нормы в этот период на 7…10 градусов.

Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, который считает данный процесс опасным явлением.

Синоптик объяснил, что волной холода называют падение зимних температур ниже нормы на семь и более градусов в течение долгого времени.

Волна холода накроет Астраханскую, Оренбургскую, Самарскую, Тамбовскую, Воронежскую области и Татарстан.

По словам специалиста, прежде всего эта информация направляется властям и коммунальным службам регионов, чтобы минимизировать последствия волн холода, пишет ТАСС.

Метеорологи назвали 2020 год одним из самых теплых в истории. По данным Всемирной метеорологической организации, средняя мировая температура с января по октябрь 2020 года была примерно на 1,2 оС выше, чем средняя температура в период с 1850 по 1900 год, передает газета «Известия».