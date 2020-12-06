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В несколько регионов России придут сильные морозы

В несколько регионов России придут сильные морозы
Иллюстрация: smolensk-i.ru

В ближайшие дни в несколько регионов России придет волна холода. Температура воздуха будет ниже нормы в этот период на 7…10 градусов.

#НОВОСТИ

Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, который считает данный процесс опасным явлением.

Синоптик объяснил, что волной холода называют падение зимних температур ниже нормы на семь и более градусов в течение долгого времени.

Волна холода накроет Астраханскую, Оренбургскую, Самарскую, Тамбовскую, Воронежскую области и Татарстан.

По словам специалиста, прежде всего эта информация направляется властям и коммунальным службам регионов, чтобы минимизировать последствия волн холода, пишет ТАСС.

Метеорологи назвали 2020 год одним из самых теплых в истории. По данным Всемирной метеорологической организации, средняя мировая температура с января по октябрь 2020 года была примерно на 1,2 оС выше, чем средняя температура в период с 1850 по 1900 год, передает газета «Известия»

 

 

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