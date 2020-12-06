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Красноярск ожидает холодная и снежная неделя

Красноярск ожидает холодная и снежная неделя
Иллюстрация: yandex

На предстоящей второй неделе декабря в Красноярске днем будет относительно тепло, со снегом и переменчивым ветром. А вот ночью температура опустится до −26 °C.

#НОВОСТИ

В понедельник и вторник днем −7 °C, ветер до 6 м/c.

В среду и четверг −14 °C, ветер до 2 м/c.

К концу недели немного потеплеет, днем –11 °C в пятницу. В субботу синоптики обещают –13 °C. Ветер в эти дни будет относительно слабым: 2-3 м/c.

Во вторник, четверг, пятницу и субботу будет идти снег. Ночами ожидаются серьезные заморозки — холоднее всего будет в ночь со среды на четверг, когда температура опустится до –26 °C.

 

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