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Открывается выставка, посвященная 115-летию Красноярского Союза художников

Татьяна Шулим "Грустный клоун. Енгибаров", 2017, бронза
Татьяна Шулим "Грустный клоун. Енгибаров", 2017, бронза. Иллюстрация: Красноярский Союз художников

7 декабря 2020 года начнет работу Краевая юбилейная выставка, посвященная 115-летию Красноярского Союза художников и 80-летию вхождения в состав Союза художников СССР.

#НОВОСТИ

Экспозиция одновременно размещена на трех площадках: в выставочных залах КРО ВТОО «Союз художников России» (проспект Мира, 56) будут представлены графические работы, в выставочных залах Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в г. Красноярске (проспект им. Газеты Красноярский рабочий, 197) можно будет увидеть живописные полотна, в залах галереи «Академия» (проспект им. газеты Красноярский рабочий, 195) – произведения декоративного искусства. Выставка организована при поддержке министерства культуры Красноярского края. В целом будет представлено около 400 произведений изобразительного и декоративного искусства 154 авторов из Красноярска, Ачинска, Железногорска, Зеленогорска, Бородина и Норильска. Это произведения именитых мастеров, а также молодых талантливых художников.

Выставка будет работать во всех залах с 7 по 30 декабря 2020 года, ежедневно с 10.00 до 18.00 с соблюдением масочного режима и всех мер безопасности. Экспозицию можно будет посмотреть и в онлайн-режиме на сайте Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств, а также на официальной странице КРО ВТОО «Союз художников России» в Facebook.

 

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