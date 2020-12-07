Владимир и Юрий Торсуевы решили построить монастырь в Сибири

Электроник и Сыроежкин рассказали о планах построить мужской монастырь в Кемеровской области. Братья уже получили благословение у патриарха. Точное место держится в секрете.

Как рассказал Владимир Торсуев «КП-Новосибирск», монастырь будет возведен вокруг храма, который находится в 40 километрах от Кемерово.

Об этой деревенской церкви, которой более 200 лет, и ее настоятеле рассказал мне и брату друг-артист, и нам идея понравилась. Мы ведь с вами уйдем, а за нас молиться будут, пока храм стоит. А я думаю, что мы построим храм, который простоит минимум 100 лет», - говорит Владимир Торсуев.

Как сообщает издание, строительство планируется начать весной, братья намерены объявить сбор средств через сайт проекта.

Напомним, фильм «Приключения Электроника», где Владимир Торсуев исполнил роль Электроника, а его брат-близнец Юрий – Сыроежкина, вышли в прокат ровно сорок лет назад.

Братья Торсуевы занимались предпринимательской деятельностью, но сейчас сосредоточились на творчестве. Владимир Торсуев работал в Объединенной металлургической компании, был ведущим специалистом в управлении таможенного оформления в «Норникеле», советником по вопросам таможенного регулирования в администрации Красноярского края, заместителем руководителя Центра транспортной логистики, генеральным директором компании «Терминал».