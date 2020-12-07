Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.12
74,25
90,26
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Владимир и Юрий Торсуевы решили построить монастырь в Сибири

Владимир и Юрий Торсуевы решили построить монастырь в Сибири
Иллюстрация: www.16tons.ru

Электроник и Сыроежкин рассказали о планах построить мужской монастырь в Кемеровской области. Братья уже получили благословение у патриарха. Точное место держится в секрете.

#НОВОСТИ

Как рассказал Владимир Торсуев «КП-Новосибирск», монастырь будет возведен вокруг храма, который находится в 40 километрах от Кемерово.

Об этой деревенской церкви, которой более 200 лет, и ее настоятеле рассказал мне и брату друг-артист, и нам идея понравилась. Мы ведь с вами уйдем, а за нас молиться будут, пока храм стоит. А я думаю, что мы построим храм, который простоит минимум 100 лет», - говорит Владимир Торсуев.

Как сообщает издание, строительство планируется начать весной, братья намерены объявить сбор средств через сайт проекта.

Напомним, фильм «Приключения Электроника», где Владимир Торсуев исполнил роль Электроника, а его брат-близнец Юрий – Сыроежкина, вышли в прокат ровно сорок лет назад.

Братья Торсуевы занимались предпринимательской деятельностью, но сейчас сосредоточились на творчестве. Владимир Торсуев работал в Объединенной металлургической компании, был ведущим специалистом в управлении таможенного оформления в «Норникеле», советником по вопросам таможенного регулирования в администрации Красноярского края, заместителем руководителя Центра транспортной логистики, генеральным директором компании «Терминал».

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В красноярском аэропорту самолет выкатился за ВППВ красноярском аэропорту самолет выкатился за ВПП
  • В несколько регионов России придут сильные морозыВ несколько регионов России придут сильные морозы
  • Красноярцев предупредили о мошенниках в сфере банкротства физлицКрасноярцев предупредили о мошенниках в сфере банкротства физлиц
  • Путин пообещал итальянскому преподавателю из Красноярска гражданство РФПутин пообещал итальянскому преподавателю из Красноярска гражданство РФ
  • Треть красноярцев пройдут вакцинацию от коронавирусаТреть красноярцев пройдут вакцинацию от коронавируса
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.