Туве назначили нового бизнес-омбудсмена

Новую кандидатуру предложил глава республики. Им стал бывший чиновник местного министерства экономики. Его предшественник представлял интересы предпринимателей Тувы около шести лет.

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Туве назначен Ренат Ооржак. Об этом сообщили в аппарате федерального бизнес-омбудсмена.

Его кандидатуру предложил глава республики Шолбан Кара-оол, а на днях за него проголосовали депутаты Верховного Хурала.

Ренат Ооржак всегда принимал активное участие в формировании и реализации государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в республике, непосредственно курировал вопросы торговли, потребительского рынка и услуг, обрабатывающего производства и инновационной деятельности», — сказано в сообщении федерального ведомства.

Ренат Ооржак родился в 1980 году в городе Чадан Тувинской АССР. В 2003 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности «Менеджмент», а в 2018 году Тувинский государственный университет по специальности «юриспруденция».

С 2000 по 2008 год он работал в системе общественного питания, где прошел путь от рабочего до директора ресторана. С 2008 по 2013-й работал в полномочном представительстве Тувы в Москве. В 2015 году назначен заместителем начальника управления по координации деятельности органов исполнительной власти республики и обеспечению взаимодействия с органами государственной власти.

В 2016 году Ооржак стал управляющим делами правительства Тувы. В 2016-2019 годах — работал заместителем местного министра экономики.

Ранее, с 2014 года, пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Туве занимал Андрей Сат.