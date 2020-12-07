Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.12
74,25
90,26
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Туве назначили нового бизнес-омбудсмена

Туве назначили нового бизнес-омбудсмена
Иллюстрация: Ренат Ооржак/Facebook

Новую кандидатуру предложил глава республики. Им стал бывший чиновник местного министерства экономики. Его предшественник представлял интересы предпринимателей Тувы около шести лет.

#НОВОСТИ
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Туве назначен Ренат Ооржак. Об этом сообщили в аппарате федерального бизнес-омбудсмена.
 
Его кандидатуру предложил глава республики Шолбан Кара-оол, а на днях за него проголосовали депутаты Верховного Хурала.
Ренат Ооржак всегда принимал активное участие в формировании и реализации государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в республике, непосредственно курировал вопросы торговли, потребительского рынка и услуг, обрабатывающего производства и инновационной деятельности», — сказано в сообщении федерального ведомства.
Ренат Ооржак родился в 1980 году в городе Чадан Тувинской АССР. В 2003 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности «Менеджмент», а в 2018 году Тувинский государственный университет по специальности «юриспруденция».
 
С 2000 по 2008 год он работал в системе общественного питания, где прошел путь от рабочего до директора ресторана. С 2008 по 2013-й работал в полномочном представительстве Тувы в Москве. В 2015 году назначен заместителем начальника управления по координации деятельности органов исполнительной власти республики и обеспечению взаимодействия с органами государственной власти.
 
В 2016 году Ооржак стал управляющим делами правительства Тувы. В 2016-2019 годах — работал заместителем местного министра экономики.
 
Ранее, с 2014 года, пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Туве занимал Андрей Сат.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В красноярском аэропорту самолет выкатился за ВППВ красноярском аэропорту самолет выкатился за ВПП
  • В несколько регионов России придут сильные морозыВ несколько регионов России придут сильные морозы
  • Красноярцев предупредили о мошенниках в сфере банкротства физлицКрасноярцев предупредили о мошенниках в сфере банкротства физлиц
  • Путин пообещал итальянскому преподавателю из Красноярска гражданство РФПутин пообещал итальянскому преподавателю из Красноярска гражданство РФ
  • Треть красноярцев пройдут вакцинацию от коронавирусаТреть красноярцев пройдут вакцинацию от коронавируса
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.