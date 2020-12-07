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Продукты собственных марок «Командора» получили международные награды

Продукты собственных марок «Командора» получили международные награды
Иллюстрация: pixabay.com

Около двух десятков наименований продукции компании привлекли внимание экспертов конкурса «Гарантия качества — 2020». Среди наград есть и золотые медали.

#НОВОСТИ
В этом году компания «Командор» представила на конкурс «Гарантия качества» продукцию собственного производства (торт, круассан, два вида хлеба) и товары под собственными торговыми марками — безалкогольные газированные напитки, чипсы, сухарики, макаронные изделия, батончик марки «К» и вино марки «Адагумская долина». 17 из них были отмечены экспертами конкурса.
 
Золотую медаль получили: торт «Молочная девочка», макаронные изделия «Рожки», напитки «Лимонад», «Тархун» и «K-energy tropic».
Серебряными призерами стали: тонизирующие напитки «K-energy» (red и green), зерновой круассан, хлеб «Балканский» и «Традиционный», напиток «Дюшес», вино сухое красное «Каберне Совиньон» и «Пино Нуар».
 
Также дипломами качества были отмечены: вино сухое белое «Рислинг», картофельные чипсы со вкусом лука и сметаны, воздушные сухарики со вкусом охотничьих колбасок и батончик шоколадный мюсли с орехами.
 
Как рассказали в «Командоре» DK.RU, эти продукты производятся не только на собственном производстве компании, но и на предприятиях из других регионов. Так, например, вино под маркой «Адагумская долина» делают в Краснодарском крае, а чипсы — в Московской области.
 
Справочно: Конкурс «Гарантия качества» проводится Советом Федерации и Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова при Российской Академии Наук. Главная цель — продвижение на государственном уровне отечественной высококачественной продукции. В этом году в конкурсе приняло участие более 110 производителей из разных регионов России.
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