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Сибирь ожидают аномальные морозы в новогоднюю ночь

Сибирь ожидают аномальные морозы в новогоднюю ночь
Иллюстрация: forpostsevastopol.ru

Жителям сибирских регионов стоит ждать аномальных морозов, — предрекают синоптики центра погоды «Фобос».

#НОВОСТИ

«Во второй половине декабря морозный антициклон будет вынужден потесниться. И на севере Европейской России, в центре страны, Приморье и тихоокеанском побережье под влиянием циклонов погода будет теплее обычной. А в зоне холодной температурной аномалии окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири, и большая часть Дальнего Востока», — рассказали синоптики.

В Сибири к новогодним праздникам средняя температура будет ниже нормы на 5 оС.

 

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