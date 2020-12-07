Сибирь ожидают аномальные морозы в новогоднюю ночь

Жителям сибирских регионов стоит ждать аномальных морозов, — предрекают синоптики центра погоды «Фобос».

«Во второй половине декабря морозный антициклон будет вынужден потесниться. И на севере Европейской России, в центре страны, Приморье и тихоокеанском побережье под влиянием циклонов погода будет теплее обычной. А в зоне холодной температурной аномалии окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири, и большая часть Дальнего Востока», — рассказали синоптики.

В Сибири к новогодним праздникам средняя температура будет ниже нормы на 5 оС.