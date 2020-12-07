Закон об удаленной работе вступает в силу с 1 января
Его уже одобрил Совет Федерации и в скором времени подпишет президент. У дистанционных работников появилось больше прав, у работодателей — больше обязанностей.
Вступит в силу ряд поправок в главу 49.1 Трудового кодекса. Они дополнят и детализируют права и обязанности «удаленщиков» и работодателей, сообщает портал БухСофт. Наиболее существенные поправки:
- Появились дополнительные гарантии по оплате труда. Дистанционная работа не будет служить основанием для снижения уровня заработной платы. Законодатели уточнили само понятие дистанционной работы.
Фактически три вида такой работы. Это дистанционная работа на постоянной основе, когда работник заключил договор с самого начала, чтобы работать дистанционно. Это временная дистанционная работа, когда по тем или иным обстоятельствам работодатель переводит работника на дистанционную работу временно. Это может быть желание самого работника, например, мамы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком. Или это могут быть объективные обстоятельства у работодателя. Отдельно оговорены случаи, когда перевод на дистанционную работу проходит в особых, исключительных условиях», — пояснил ранее один из разработчиков законопроекта, первый заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
- Максимальный срок временного перевода на дистанционную работу будет ограничен. Он не сможет превышать 6 месяцев.
- У работодателей появится обязанность обеспечивать дистанционных работников всей необходимой техникой и оплачивать им командировки.
- Перечень оснований для увольнения станет шире. Пропишут пункт о невыходе на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.
- Работодателям предоставят право объявлять простой, когда нет возможности перевести персонал на дистанционный формат работы.
- Органы власти и местного самоуправления будут вправе принудительно переводить работников на удаленку.
- Кроме того, у работников появится право на неприкосновенность времени отдыха («право на офлайн»). Работать вне установленного графиком времени можно будет по желанию с письменного согласия. Оплачивается она будет как сверхурочная. То есть, первые два часа — в полуторном размере, далее — в двойном. Работодателей обяжут обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого сотрудника.
Текст законопроекта в окончательной редакции (в формате Word)