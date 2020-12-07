Закон об удаленной работе вступает в силу с 1 января

Вступит в силу ряд поправок в главу 49.1 Трудового кодекса. Они дополнят и детализируют права и обязанности «удаленщиков» и работодателей, сообщает портал БухСофт. Наиболее существенные поправки:

Фактически три вида такой работы. Это дистанционная работа на постоянной основе, когда работник заключил договор с самого начала, чтобы работать дистанционно. Это временная дистанционная работа, когда по тем или иным обстоятельствам работодатель переводит работника на дистанционную работу временно. Это может быть желание самого работника, например, мамы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком. Или это могут быть объективные обстоятельства у работодателя. Отдельно оговорены случаи, когда перевод на дистанционную работу проходит в особых, исключительных условиях», — пояснил ранее один из разработчиков законопроекта, первый заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.