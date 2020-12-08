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Экс-директор «Жилфонда» Наталья Жавнова попала под уголовное преследование

Экс-директор «Жилфонда» Наталья Жавнова попала под уголовное преследование
Иллюстрация: Youtube/Телекомпания ТВК/скриншот

Против бывшего топ-менеджера возбудили дело за многомилионную растрату. Она пыталась скрыться из города на автомобиле, но попалась. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

#НОВОСТИ
В Красноярске возбудили уголовное дело против бывшего генерального директора одной из управляющих компаний города. Об этом рассказали в пресс-службе краевой полиции, не называя имени и названия УК.
 
Ссылаясь на материалы дела, полицейские заявляют, что подозреваемая с сентября 2016 года по сентябрь 2019 года недоплатила ресурсоснабжающим организациям более 100 млн рублей, которые жильцы подведомственных ей домов внесли за электроэнергию, потратив их по собственному усмотрению.
 
Против 44-летней злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Максимальные санкции по этой статье — 10 лет лишения свободы.
 
Позже телекомпания «7 канал» со ссылкой на свои источники сообщила, что речь идет об экс-директоре УК ЖСК (ранее «Жилфонд») Натальи Жавновой. С апреля 2020 года она руководит управляющей компанией «Покровские ворота». Источники DK.RU подтвердили эту информацию.
 
Также телевизионщики сообщили, что Жавнова была задержана при попытке покинуть Красноярск на собственном автомобиле. Сейчас ее поместили в изолятор временного содержания, но следствие готовится вскоре выйти в суд с ходатайством об ее аресте — на это у полиции есть двое суток.
 
Как пояснил (у себя в Facebook) руководитель краевого центра «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков, речь, очевидно, идет о растрате платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества (КР на СОИ), которые УК и должна направлять поставщику (за личное потребление жильцы рассчитываются напрямую).
 
Также он обратил внимание на то, что в прошлом году, после смены собственника УК ЖСК, ресурсоснабжающие организации довольно долго не получали от компании денег.
По пока неподтвержденной информации, это обстоятельство имело место по причине выгребания всех поступающих денежных средств с расчетного счета организации новыми собственниками. В связи с этим интересно, почему рассматриваются действия только Жавновой, а не всех, кто в этом участвовал и до сих пор участвует?», — пишет Казаков.
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