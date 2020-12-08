Артисты красноярского оперного театра начали давать видеоконцерты

Серия выездных концертов «Песни нашей Победы» в рамках проекта «МЫ вместе!», которые артисты Оперного планировали дать в краевых социальных учреждениях, превратилась в серию видеоконцертов.

Проект предполагает выступления артистов в хосписах, учреждениях для инвалидов, реабилитационных центрах, специализированных учреждениях для ветеранов – концерты демонстрируются в записи. Организатор в регионах России - АНО «Культурный мост» при поддержке Министерства культуры РФ ФБГУК «Росконцерт». В Красноярском крае в проекте участвует театр оперы и балета, они должны были дать шесть концертов в закрытых социальных учреждениях.

Чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, артисты сделали видеозапись выступлений, и увидеть их зрители смогут только на экранах. Жители интернатов услышат популярные песни военных лет, ведь акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Исполнители – солисты оперной труппы: заслуженная артистка России Вера Баранова, заслуженный работник культуры Красноярского края Анна Киселёва, Алена Бабивская, Инна Сподина, Дарья Рябинко, Анна Харитонова, Александр Михалёв, Роман Хобау, Евгений Балданов, Денис Гречишкин. Они исполнили многие любимые произведения советской и российской песенной классики – «Темная ночь», «Огонек», «Синий платочек», «Жди меня», «Ах, эти тучи в голубом», «Случайный вальс»…

Первый видеоконцерт прошел в Доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический».