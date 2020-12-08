Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.12
74,25
89,96
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Артисты красноярского оперного театра начали давать видеоконцерты

Артисты красноярского оперного театра начали давать видеоконцерты
Иллюстрация: Пресс-служба театра

Серия выездных концертов «Песни нашей Победы» в рамках проекта «МЫ вместе!», которые артисты Оперного планировали дать в краевых социальных учреждениях, превратилась в серию видеоконцертов.

#НОВОСТИ

Проект предполагает выступления артистов в хосписах, учреждениях для инвалидов, реабилитационных центрах, специализированных учреждениях для ветеранов – концерты демонстрируются в записи. Организатор в регионах России -  АНО «Культурный мост» при поддержке Министерства культуры РФ ФБГУК «Росконцерт». В Красноярском крае в проекте участвует театр оперы и балета, они должны были дать шесть концертов в закрытых социальных учреждениях.

Чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, артисты сделали видеозапись выступлений, и увидеть их зрители смогут только на экранах. Жители интернатов услышат популярные песни военных лет, ведь акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Исполнители – солисты оперной труппы: заслуженная артистка России Вера Баранова, заслуженный работник культуры Красноярского края Анна Киселёва, Алена Бабивская, Инна Сподина, Дарья Рябинко, Анна Харитонова, Александр Михалёв, Роман Хобау, Евгений Балданов, Денис Гречишкин. Они исполнили многие любимые произведения советской и российской песенной классики – «Темная ночь», «Огонек», «Синий платочек», «Жди меня», «Ах, эти тучи в голубом», «Случайный вальс»…

Первый видеоконцерт прошел в Доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический».

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает холодная и снежная неделяКрасноярск ожидает холодная и снежная неделя
  • В несколько регионов России придут сильные морозыВ несколько регионов России придут сильные морозы
  • Путин пообещал итальянскому преподавателю из Красноярска гражданство РФПутин пообещал итальянскому преподавателю из Красноярска гражданство РФ
  • Росавиация разрешила прямые рейсы из Красноярска еще в пять странРосавиация разрешила прямые рейсы из Красноярска еще в пять стран
  • Владимир и Юрий Торсуевы решили построить монастырь в СибириВладимир и Юрий Торсуевы решили построить монастырь в Сибири
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.