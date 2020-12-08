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Откройте расчетный счет на связанную компанию за 1 рубль

Откройте расчетный счет на связанную компанию за 1 рубль
Иллюстрация: Левобережный

Специально для ИП и юридических лиц Банк «Левобережный» разработал новогоднее предложение по расчетно-кассовому обслуживанию «Время открывать». Акция проходит с 1 по 31 декабря.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Если у вас есть в банке счет, вы можете заплатить всего 1 рубль за открытие рублевого счета для одной из компаний группы. При этом за обслуживание связанной организации не придется платить в течение одного месяца с даты открытия счета. В первый месяц вы бесплатно получите комплекс услуг по РКО:

  • ведение счета;
  • переводы внутри группы в банке;
  • зачисление средств на счет клиента;
  • 10 платежных поручений.

Счет открывается в рамках бизнес-пакета «Начало». В период всего срока его действия вы сможете бесплатно пользоваться дистанционным банковским обслуживанием и подключиться к Faktura.ru по логину.

Банк «Левобережный» открывает расчетные счета за 4 рабочих часа. Для подачи заявки от клиента нужен только паспорт руководителя.

Если же вы являетесь индивидуальным предпринимателем и у вас нет связанных компаний, вы можете подключить специальный пакет РКО «Мой бизнес – мои правила» за 500 рублей. Он позволит вам каждый месяц выбирать лимиты и пользоваться нужными операциями в необходимом объеме.

Получить консультацию можно в офисах банка и у своего персонального менеджера по телефону 8-800-3333-555.

 

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