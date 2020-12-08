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Средний чек в красноярских аптеках практически не вырос на фоне пандемии

Средний чек в красноярских аптеках практически не вырос на фоне пандемии
Иллюстрация: pixabay.com

Красноярцы стали чаще покупать медицинские товары и услуги, но платят за них примерно столько же. Такие данные опубликовал Райффайзенбанк на основе анализа расходов своих клиентов.

#НОВОСТИ
По данным кредитной организации, средняя стоимость покупки в аптеках Красноярска в январе-сентябре 2020 года составляла 676 рублей, что практически равно показателям девяти месяцев 2018 и 2019 годов (675 и 654 рубля соответственно).
 
А вот спрос в этом сегменте (количество покупок) вырос — со 108,6 тысячи в 2019 году до 118 тысяч в 2020-м (+8,6%). Причем пик пришелся на март (+32% к марту прошлого года). А вот средний чек максимально вырос в июле — на 16,7%.
 
Похожая ситуация складывается и с покупками услуг медорганизаций: за январь-сентябрь 2020 года покупки здесь клиенты банка оплачивали 24 261 раз — это на 15,3% больше, чем в аналогичном периоде 2019-го. Средний же чек в этом сегменте по итогу сентября вырос на 25,1% (3 314 рублей), по сравнению с прошлогодним сентябрем, но максимальным он был опять же в марте — 3 337 рублей — но отрыв от прошлого года тогда составлял лишь 7,2%.
При этом красноярцы в категории „Здоровье“ в отчетный период тратили меньше, чем жители аких крупных городов России, как Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород, но больше, чем в Челябинске, Казани и Самаре», — говорят в Райффайзенбанке.
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