Лишенный прав водитель BMW, скрываясь от ГИБДД, разбил три машины

Суд назначил 26 суток ареста водителю автомобиля BMW, который совершил три ДТП в Ленинском районе Красноярска и скрылся от полицейских.

Новогоднюю ночь преступник, скорее всего, проведет в спецприемнике.

Все случилось 4 декабря на улице Коломенская. Водитель не подчинился требованию сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться, повредив по дороге три припаркованных автомобиля и шлагбаум. После этого он оставил свое транспортное средство и убежал.

Автомобиль поместили на штрафстоянку. Через некоторое время нашли и водителя. Им оказался 32-летний мужчина, ранее лишенный права управления транспортными средствами. Свой поступок он объяснил испугом.

В отношении нарушителя составили несколько административных материалов.

Накануне суд Ленинского района назначил красноярцу 26 суток административного ареста. Помимо этого, мужчине грозит арест на срок до 15 суток за оставление места ДТП. Решение по данному факту суд примет в ближайшие дни, рассказали 8 декабря в пресс-службе красноярской полиции.