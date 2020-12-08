Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.12
73,66
89,20
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Лишенный прав водитель BMW, скрываясь от ГИБДД, разбил три машины

Лишенный прав водитель BMW, скрываясь от ГИБДД, разбил три машины
Иллюстрация: 24.мвд.рф

Суд назначил 26 суток ареста водителю автомобиля BMW, который совершил три ДТП в Ленинском районе Красноярска и скрылся от полицейских.

#НОВОСТИ

Новогоднюю ночь преступник, скорее всего, проведет в спецприемнике.

Все случилось 4 декабря на улице Коломенская. Водитель не подчинился требованию сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться, повредив по дороге три припаркованных автомобиля и шлагбаум. После этого он оставил свое транспортное средство и убежал.

Автомобиль поместили на штрафстоянку. Через некоторое время нашли и водителя. Им оказался 32-летний мужчина, ранее лишенный права управления транспортными средствами. Свой поступок он объяснил испугом.

В отношении нарушителя составили несколько административных материалов.

Накануне суд Ленинского района назначил красноярцу 26 суток административного ареста. Помимо этого, мужчине грозит арест на срок до 15 суток за оставление места ДТП. Решение по данному факту суд примет в ближайшие дни, рассказали 8 декабря в пресс-службе красноярской полиции.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает холодная и снежная неделяКрасноярск ожидает холодная и снежная неделя
  • В несколько регионов России придут сильные морозыВ несколько регионов России придут сильные морозы
  • Росавиация разрешила прямые рейсы из Красноярска еще в пять странРосавиация разрешила прямые рейсы из Красноярска еще в пять стран
  • Владимир и Юрий Торсуевы решили построить монастырь в СибириВладимир и Юрий Торсуевы решили построить монастырь в Сибири
  • Индийских бизнесменов пригласили участвовать в проекте красноярского авиахабаИндийских бизнесменов пригласили участвовать в проекте красноярского авиахаба
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.