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Папа Римский поблагодарил красноярцев за подаренную картину «Граду и Миру»

Папа Римский поблагодарил красноярцев за подаренную картину «Граду и Миру»
Иллюстрация: ТВК6

Папа Римский поблагодарил красноярцев — Оксану Пряхину и Олега Ровду — участников проекта «Ангелы Мира» — за подаренную ему картину, которая называется «Граду и Миру».

#НОВОСТИ

Идея написать полотно принадлежала Олегу Ровде, PR-директору красноярского проекта «Ангелы Мира». Сюжет посвящен папскому благословлению, которое Франциск прочел 27 марта 2020 года на площади Святого Петра в Ватикане. Он молился, чтобы мир достойно справился с текущим испытанием. Картина была доставлена в Ватикан. После Ровда получил письмо со словами благодарности главы католической церкви.

Многие помнят нашу историю с написанием картины для Папы Римского Франциска, работа называлась «Urbi et Orb», в переводе с латыни «Граду и Миру», кисти Оксаны Пряхиной. Она написала ее весной этого года, по моей просьбе. Осенью мы радовались информации от почты Ватикана, что картина доставлена получателю. Миссия была выполнена. А 6 декабря, когда в Европе начинаются рождественские праздники и католики всего мира празднуют один из древнейших католических праздников — День святого Николая, мы неожиданно получили извещение, что на почту пришло заказное письмо из Ватикана», — рассказал на своей странице в ФБ Олег Ровда.

В письме от имени Папы Римского Mons. L. Roberto Cona Aceccop поблагодарил красноярцев за подарок и отметил, что

Папа Римский Франциск молится о Вас, испрашивая у Господа, всесильной Его помощи для Вас, для всех Ваших родных и близких и от всего сердца шлет всем Вам Свое Благословляющее Приветствие».

В письмо вложены две фотографии Папы Римского с личным гербом на обратной стороне.

Друзья, хотим поделиться с вами частичкой этого благословения в не зависимости от вашего вероисповедания! Пусть все будут здоровы и счастливы!», — написал Олег Ровда.

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