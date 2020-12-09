Красноярскому аэропорту к лету более чем вдвое увеличат число взлет-посадок

К этому должна привести реконструкция магистральной рулежной дорожки, которая началась в 2019 году. На сегодня она практически готова — осталось освещение и благоустройство.

Магистральная рулежная дорожка (МРД) красноярского аэропорта готова на 90%. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края по итогам инспекции, которую провел губернатор региона.

Рулежка — значимая составляющая потенциала аэропорта. С её запуском аэропорт сможет осуществлять 28 взлетно-посадочных операций в час. Для сравнения, сейчас таких операций — 12. В 2,5 раза увеличится потенциал нашего большого аэропортового хозяйства», — рассказал Александр Усс.

Реконструкция МРД началась в 2019 году. Проект предусматривает ее удлинение на всю протяженность взлетно-посадочной полосы (3700 метров), обустройство площадки для работы с противообледенительной жидкостью, строительство очистных сооружений, организацию светосигнального обеспечения и других электро- и инженерных сетей.

На сегодня практически полностью выполнены щебеночное и бетонное основания, уложено цементобетонное покрытие. После Нового года здесь займутся установкой светосигнального оборудование, а с приходом тепла — благоустройством. Ввести МРД в эксплуатацию планируют к 1 июня 2021 года.