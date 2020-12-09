В Красноярске открывается выставка Иштвана Ороса

Красноярцы смогут увидеть около сотни работ известного венгерского импоссибилиста, среди которых графика, плакаты, а также его «фирменные» анаморфозы.

В красноярском музейном центре «Площадь Мира» открывается выставка «Иллюзия в плакате и графике» венгерского художника Иштвана Ороса, сообщили в Министерстве культуры Красноярского края.

В экспозиции будут представлены 83 работы автора: графика, плакаты, а также его особые анаморфозы — смысл изображения проявляется, лишь отражаясь в цилиндрическом зеркале.

Плакаты Ороса продолжают развитие графического языка художника, максимально очищая визуальный образ, делая его работы понятными в любом языковом пространстве. А узнаваемый стиль художника выдает себя в виде игры с восприятием изображения вблизи и издалека», — рассказывают в Минкульте.

Выставка начнет работать 10 декабря. В этот день, в 19:00, куратор проекта Ольга Урасинова проведет экскурсию. В Красноярске картины Ороса пробудут до 21 февраля 2021 года.