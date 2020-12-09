Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.12
73,66
89,20
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске открывается выставка Иштвана Ороса

В Красноярске открывается выставка Иштвана Ороса
Автор фото: Иштван Орос, анаморфоз "Таинственный остров". Иллюстрация: PollSkill.com

Красноярцы смогут увидеть около сотни работ известного венгерского импоссибилиста, среди которых графика, плакаты, а также его «фирменные» анаморфозы.

#НОВОСТИ
В красноярском музейном центре «Площадь Мира» открывается выставка «Иллюзия в плакате и графике» венгерского художника Иштвана Ороса, сообщили в Министерстве культуры Красноярского края.
 
В экспозиции будут представлены 83 работы автора: графика, плакаты, а также его особые анаморфозы — смысл изображения проявляется, лишь отражаясь в цилиндрическом зеркале.
Плакаты Ороса продолжают развитие графического языка художника, максимально очищая визуальный образ, делая его работы понятными в любом языковом пространстве. А узнаваемый стиль художника выдает себя в виде игры с восприятием изображения вблизи и издалека», — рассказывают в Минкульте.
Выставка начнет работать 10 декабря. В этот день, в 19:00, куратор проекта Ольга Урасинова проведет экскурсию. В Красноярске картины Ороса пробудут до 21 февраля 2021 года.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сибирь ожидают аномальные морозы в новогоднюю ночьСибирь ожидают аномальные морозы в новогоднюю ночь
  • Росавиация разрешила прямые рейсы из Красноярска еще в пять странРосавиация разрешила прямые рейсы из Красноярска еще в пять стран
  • Экс-директор «Жилфонда» Наталья Жавнова попала под уголовное преследованиеЭкс-директор «Жилфонда» Наталья Жавнова попала под уголовное преследование
  • Владимир и Юрий Торсуевы решили построить монастырь в СибириВладимир и Юрий Торсуевы решили построить монастырь в Сибири
  • Красноярск ожидает холодная и снежная неделяКрасноярск ожидает холодная и снежная неделя
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.