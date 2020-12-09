«Если вы оптимист»: «Норникель» опубликовал прогноз рынка цветных металлов на 2021 год

Аналитики «Норникеля» изучили тренды рынка цветных металлов. По их прогнозам, следующий год будет в целом благоприятным для отрасли, а негативные эффекты, вызванные пандемией, утратят значение.

Эксперты отмечают, что в 2020 году для никеля была характерна волатильность цен на уровне 25%, в марте стоимость упала до $11 000 за тонну, однако уже к ноябрю цена выросла до $16 000 за тонну, в первую очередь, благодаря восстановлению промышленности Китая. К концу года этот металл стал привлекателен для инвесторов, однако их требования к качеству производства так же выросли.

Рост потоков инвестиций в никель был замечен после того, как Илон Маск публично призвал «добывать больше никеля… эффективно и экологически чувствительно», - говорится в отчете.

Тренд на экологичность способен поддержать цены на никель на достаточно высоком уровне, несмотря на сохраняющийся на рынке профицит металла (порядка 108 тысяч тонн при первоначальном прогнозе в 130 тысяч тонн и объеме производства в 2,53 миллиона тонн). Аналитики отмечают, что спрос на нержавеющую сталь, для производства которой требуется никель, пока еще неустойчив и очевиден спад производства в секторе гальванических покрытий, суперсплавах для космической продукции, а также в химической промышленности. Однако развитие «зеленой» экономики будет стимулировать спрос на батареи, это скомпенсирует рынок.

В мае мы понизили спрос на никель в аккумуляторном секторе до 159 тыс. тонн из-за опасений, связанных с COVID. Однако во втором и третьем кварталах мы пересматривали наш прогноз в сторону повышения на фоне сильных продаж электромобилей, и теперь мы ожидаем ежегодного роста на +5% год к году, что приведет к 196 тыс. тонн первичного спроса на никель (163 тыс. тонн для Li-ion, 26 тыс. тонн NiMH и 7 тыс. тонн NiCd аккумуляторов)», - сказано в документе.

Позитивное влияние на состояние рынка цветных металлов оказала способность производителей гибко адаптироваться к новым условиям. За относительно короткое время в начале этого года шахтеры, переработчики, автопроизводители и другие промышленные потребители, а также дилерские центры и торговые сети внедрили необходимые правила безопасности на производственных и торговых площадках и возобновили работу, хотя в некоторых случаях и на сокращенных мощностях. До полной победы над вирусом еще сохраняется угроза локдаунов, которые могут привести к более длительной экономической депрессии, росту безработицы и снижению спроса на транспортные средства и другие конечные продукты. Однако, учитывая новости об успешных испытаниях вакцин, можно рассчитывать на качественное восстановление экономики в 2021 году.

На рынке палладия, сообщают аналитики, в 2020 году отмечен небольшой дефицит металла на уровне первичного предложения. Это связано с остановкой добывающих и перерабатывающих мощностей в Южной Африке, однако географическое разнообразие поставок (30% первичного металла поступает из России, 21% - из Африки, 12% - из Северной Америки) гарантирует потребителям, что металл у них будет. В 2021 году спрос и предложение палладия будут сбалансированными.

Дефицитным был и рынок платины, однако в строй должны войти новые производства в Южной Африке, что в 2021 году может привести к профициту на уровне 1 миллиона унций.

Однако потенциально значительная часть этого профицита может быть куплена фондами ETF и другими инвесторами, как это было в этом году. С мая 2020 года цена палладия выросла с уровня $ 1800/унция, который был достигнут после коррекции, связанной с COVID в конце весны, до $2490/унция в середине ноября 2020 года. Цены на платину в этом году в основном определялись эффектами COVID-19, макроэкономическими факторами и динамикой цен на золото. После резкого снижения в марте цены на платину и золото в несколько скачков (19-25 марта, 13-15 мая и 16 июля-5 августа) достигли текущих уровней около $900-950/ТОЗ за платину и $1850-1900/ТОЗ за золото. Это приближает текущие цены на золото к многолетним рекордам, в то время как платина только приближается к доковидовым уровням», - отмечают эксперты.

Ожидается, что добыча первичного палладия и платины в России составит 2,6–2,8 млн унций и 0,6–0,7 млн унций соответственно, что продиктовано производственными планами «Норникеля». Недавно компания приступила к подготовительным вскрышным работам на своем крупномасштабном проекте ПГМ Южного кластера с целевой годовой мощностью 750-850 тыс. Ожидается, что добыча руды начнется во втором квартале 2021 года и достигнет полной заводской мощности к 2025 году.

Помимо «Норникеля» металлы платиновой группы в России производят более мелкие компании.

Потенциал новых проектов, таких как «Мончетундра», «Волчетундра» и «Федорова тундра», по-прежнему неоднозначен из-за неопределенности финансирования. Однако вскоре ситуация может измениться, поскольку «Федорова Тундра» недавно была куплена «Ростехом». Согласно заявлению правительства Мурманской области, новые собственники планируют запустить проект (с оценкой запасов полезных ископаемых в 300 тонн палладия) к 2027 году. Для этого потребуется около $800 миллионов долларов инвестиций, и, как только будет достигнуто устойчивое производство, Федорова Тундра, как ожидается, произведет 5 тонн платины и 15 тонн палладия. Однако мы не ожидаем, что это произойдет в ближайшем будущем», - сказано в прогнозе.

Подводя итог, эксперты говорят и о других потенциально позитивных факторах для рынка никеля и платиноидов. Сверхнизкие или отрицательные ставки могут помочь стимулировать новый период инвестиций в инфраструктуру, хотя в основном это будет происходить за счет замены устаревающей существующей инфраструктуры, а не за счет новых добавлений к капиталу как в США, так и в Китае. Низкие цены на сырье сыграют свою роль в нефтехимической промышленности, а фармацевтика процветает, что хорошо для спроса на нержавеющую сталь. Для палладия производство и продажа автомобилей, очевидно, имеют решающее значение, и эти признаки осторожно обнадеживают. На крупнейшем в мире рынке легковых автомобилей, китайском, рост возобновился.