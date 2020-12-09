Минсельхоз Красноярского края определил получателей грантов среди агрокооперативов

Подобный конкурс в регионе проводился впервые. На его цели из краевого бюджета выделили 40 млн рублей, которые теперь пойдут на развитие сельхозкооперации.

Восемь сельхозкооперативов Красноярского края выиграли гранты от местного Министерства сельского хозяйства и торговли. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Подобный конкурс в этом году проводился впервые. Его фонд составил 40 млн рублей.

Экспертная комиссия оценивала бизнес-планы конкурсантов по количеству пайщиков, наличию у кооператива собственной недвижимости, необходимой для осуществления задуманного, и средств в размере не менее 10% от стоимости проекта, которые также нужно в него вложить.

В итоге гранты в размере 5 млн рублей каждый получили:

СКПК «Дары Берёзовки» из Берёзовского района;

СКПК «Дзержинский» из Дзержинского района;

СПСК «Ангара» из Кежемского района;

СПК «Молочко» из Минусинска;

ССПК «Развитие Красноярья» из Боготола;

СПКК «Удача» из Саянского района;

ССПК «Гавань» из Идринского района;

СПСК «Медведь» из Каратузского района

Освоить полученные деньги они должны за 2021 год. При этом грантополучатели должны обеспечивать ежегодный прирост выручки и пайщиков в количестве не менее двух человек на протяжении всего срока реализации проекта.

Напомним, с 2016 года сельхозкооперативы края могут претендовать на гранты для развития материально-технической базы. За это время помощь получили 11 потребительских кооперативов, в том числе три — в этом году. С этого года владельцы личных подсобных хозяйств края, являющиеся пайщиками сельхозкооперативов, могут получить из краевого бюджета средства на покупку племенных нетелей и молочных коров, а также на содержание дойных коров.