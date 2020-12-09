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Минсельхоз Красноярского края определил получателей грантов среди агрокооперативов

Минсельхоз Красноярского края определил получателей грантов среди агрокооперативов
Иллюстрация: pixabay.com

Подобный конкурс в регионе проводился впервые. На его цели из краевого бюджета выделили 40 млн рублей, которые теперь пойдут на развитие сельхозкооперации.

#НОВОСТИ
Восемь сельхозкооперативов Красноярского края выиграли гранты от местного Министерства сельского хозяйства и торговли. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
 
Подобный конкурс в этом году проводился впервые. Его фонд составил 40 млн рублей.
 
Экспертная комиссия оценивала бизнес-планы конкурсантов по количеству пайщиков, наличию у кооператива собственной недвижимости, необходимой для осуществления задуманного, и средств в размере не менее 10% от стоимости проекта, которые также нужно в него вложить.
 
В итоге гранты в размере 5 млн рублей каждый получили:
  • СКПК «Дары Берёзовки» из Берёзовского района;
  • СКПК «Дзержинский» из Дзержинского района;
  • СПСК «Ангара» из Кежемского района;
  • СПК «Молочко» из Минусинска;
  • ССПК «Развитие Красноярья» из Боготола;
  • СПКК «Удача» из Саянского района;
  • ССПК «Гавань» из Идринского района;
  • СПСК «Медведь» из Каратузского района
Освоить полученные деньги они должны за 2021 год. При этом грантополучатели должны обеспечивать ежегодный прирост выручки и пайщиков в количестве не менее двух человек на протяжении всего срока реализации проекта.
 
Напомним, с 2016 года сельхозкооперативы края могут претендовать на гранты для развития материально-технической базы. За это время помощь получили 11 потребительских кооперативов, в том числе три — в этом году. С этого года владельцы личных подсобных хозяйств края, являющиеся пайщиками сельхозкооперативов, могут получить из краевого бюджета средства на покупку племенных нетелей и молочных коров, а также на содержание дойных коров.
С начала года в ряды кооперативов вступили около 700 владельцев личных подсобных хозяйств. В следующем году работа в этом направлении продолжится», — рассказал первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин.
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