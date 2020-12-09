Эксперты обозначили «кирпичный» тренд в домостроении Красноярска

В Красноярске увеличилось количество заказов на лицевой-фасадный кирпич от местных застройщиков. Эксперты расценивают этот факт, как тренд на перемены в строительном облике краевого центра.

Красноярский архитектор Антон Шаталов говорит – 10 лет назад всем было без разницы, из чего строить дома.

Все попытки заниматься архитектурой 10 лет назад были исключительно для того, чтобы удовлетворить самолюбие строителей. Сейчас так не работает. Сейчас архитектура стала элементом конкуренции. Всем нужны уникальные и интересные объекты. Сейчас кирпич стал более разнообразным, появился рынок кирпичных фасадов», — об этом эксперт рассказал изданию Sibnovosti.ru.

Один из ведущих игроков такого рынка – красноярская компания «КирпичЦентр». Коммерческий директор Владимир Корниенко уверен – уже через пару лет красноярцы заметят преображение города. Причина – уже сейчас изменилась структура спроса в части цветов, фактур и форматов.

Красноярск в ожидании красивых многоэтажек и коттеджей