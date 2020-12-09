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Эксперты обозначили «кирпичный» тренд в домостроении Красноярска

Эксперты обозначили «кирпичный» тренд в домостроении Красноярска
Иллюстрация: trizio.ru

В Красноярске увеличилось количество заказов на лицевой-фасадный кирпич от местных застройщиков. Эксперты расценивают этот факт, как тренд на перемены в строительном облике краевого центра.

#НОВОСТИ

Красноярский архитектор Антон Шаталов говорит – 10 лет назад всем было без разницы, из чего строить дома.

Все попытки заниматься архитектурой 10 лет назад были исключительно для того, чтобы удовлетворить самолюбие строителей. Сейчас так не работает. Сейчас архитектура стала элементом конкуренции. Всем нужны уникальные и интересные объекты. Сейчас кирпич стал более разнообразным, появился рынок кирпичных фасадов», — об этом эксперт рассказал изданию Sibnovosti.ru.

Один из ведущих игроков такого рынка – красноярская компания «КирпичЦентр». Коммерческий директор Владимир Корниенко уверен – уже через пару лет красноярцы заметят преображение города. Причина – уже сейчас изменилась структура спроса в части цветов, фактур и форматов.

Эксперты обозначили «кирпичный» тренд в домостроении Красноярска 1

 

Красноярск в ожидании красивых многоэтажек и коттеджей

Когда мы смотрим на комплексы «Южный берег», «Скандис», мы понимаем уже даже визуально, что это другое качество – не только строительства, но и жизни. Спрос на это растет. У нас сейчас в ассортименте продукция 20-ти с лишним российских заводов и десяти иностранных производителей. А еще четыре года назад на нашей витрине стояло четыре кирпича: красный, светлый, коричневый и строительный. В Красноярске сейчас есть выбор и в наличии, и под заказ, и на изготовление разных форм, размеров и характеристик», — подчеркнул г-н  Корниенко.

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