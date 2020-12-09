В Красноярске снесут мега-ларек на правом берегу

В Красноярске снесут большой торговый павильон на остановке «Аэрокосмическая академия». Распоряжение о сносе появилось на сайте городской администрации.

Мэрия Красноярска требует снести большой торговый павильон на остановке «Аэрокосмическая академия», расположенный на земельном участке, занимаемом автодорогой. Адрес постройки — проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 56 «д». Решение объясняется тем, что это самострой.

Сейчас в одноэтажное здании площадью 441 кв. м находятся торговые боксы, кофейня, аптека и банкоматы.

Здание расположено в охранной зоне водопроводных сетей — 114 кв. м, охранной зоне электрических сетей — 108 кв. м, в соответствии с каталогом координат характерных точек внешнего контура самовольной постройки», — говорится в распоряжении о сносе.

Управлению капитального строительства поручено демонтировать самовольный мегаларек до августа 2021 года.