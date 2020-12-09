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Прокуратура оценила ущерб от незаконной деятельности компании «Сибиряк» в 10 млн

Прокуратура оценила ущерб от незаконной деятельности компании «Сибиряк» в 10 млн
Иллюстрация: yandex

По данным надзорных органов, компания «Сибиряк» добывала на карьере суглинок, который впоследствии использовала при строительстве транспортной развязки «Солонцы-2».

#НОВОСТИ

Общий объем добычи составил почти 50 тыс. м3 на площади в 1,9 га. Прокуратура Красноярского края оценила ущерб от незаконной разработки карьера в поселке Солонцы под Красноярском. По заключению специалистов ущерб от добычи грунта составил более 10 млн рублей.

В отношении юрлица возбудили два дела об административных правонарушениях, за самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1, ч. 1 КоАП РФ) и пользование недрами без лицензии (ст. 7.3 КоАП РФ).

Вместе с этим в суд было направлено дело о приостановке работ на участке до устранения нарушения закона и взыскания ущерба.

Максимальный штраф по ч.1 ст. 7.1 КоАП составляет от 2 % до 3 % от кадастровой стоимости земельного участка. По статье 7.3 КоАП РФ — до 1 млн рублей.

 

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