Видеотрансляция премии «Человек года». Где искать

Премия «Человек года» в Красноярске состоится 14 декабря и пройдет в гибридном формате: торжественное вручение и масштабная прямая видеотрансляция одновременно.

Собственно, в этом году на премии нет гостей, но есть участники — номинанты, эксперты, партнеры. Все, кто сделал эту премию реальной в непростом 2020 году.

Премия сменила дислокацию — торжественное вручение пойдет на сцене театра юного зрителя. Зрителей ждет новый дуэт ведущих, шокирующий открывающий номер и прямые видеовключения из разных точек Красноярска и страны.

Как и прежде главной интригой остается надотраслевая премия «Человек года-2020» и две специальные номинации, которые также являются выбором редакции и держатся в тайне — шорт-листы не оглашаются заранее.

Как можно посмотреть прямую видеотрансляцию, во сколько, когда, на какой патформе?

Итак, видеотрансляция состоится 14 декабря и начнется в 19.00 по красноярскому времени. Ее можно будет посмотреть здесь , на ютуб-канале издания, либо здесь , зайдя в официальный аккаунт «Делового квартала» в Фейсбуке. Подписывайтесь и будьте первыми зрителями прямой видеотрансляции.

Никогда раньше такого не было!