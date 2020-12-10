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Видеотрансляция премии «Человек года». Где искать

Видеотрансляция премии «Человек года». Где искать
Иллюстрация: коллаж dk

Премия «Человек года» в Красноярске состоится 14 декабря и пройдет в гибридном формате: торжественное вручение и масштабная прямая видеотрансляция одновременно.

#НОВОСТИ
Собственно, в этом году на премии нет гостей, но есть участники — номинанты, эксперты, партнеры. Все, кто сделал эту премию реальной в непростом 2020 году.
 
Видеотрансляция премии «Человек года». Где искать 1
 
Премия сменила дислокацию — торжественное вручение пойдет на сцене театра юного зрителя. Зрителей ждет новый дуэт ведущих, шокирующий открывающий номер и прямые видеовключения из разных точек Красноярска и страны.
 
Как и прежде главной интригой остается надотраслевая премия «Человек года-2020» и две специальные номинации, которые также являются выбором редакции и держатся в тайне — шорт-листы не оглашаются заранее.
 
Видеотрансляция премии «Человек года». Где искать 2
 
Как можно посмотреть прямую видеотрансляцию, во сколько, когда, на какой патформе?
 
Итак, видеотрансляция состоится 14 декабря и начнется в 19.00 по красноярскому времени. Ее можно будет посмотреть здесь, на ютуб-канале издания, либо здесь, зайдя в официальный аккаунт «Делового квартала» в Фейсбуке. Подписывайтесь и будьте первыми зрителями прямой видеотрансляции.
 
Никогда раньше такого не было!
 
 
Видеотрансляция премии «Человек года». Где искать 3
 
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