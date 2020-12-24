Почему надо успеть открыть ИИС до конца года?

Зачем открывать ИИС, если нет денег? И почему лучше это сделать до конца года? На эти и другие вопросы отвечает исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Красноярске Максим Перетяжко.

Зачем нужен ИИС

Инвестировать в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) можно только в рублях и максимум миллион в год, при этом счет имеет смысл открывать на три года. В противном случае вы потеряете право на налоговый вычет. А это до 52 тысяч рублей в год, если выбрать вычет с внесенной суммы, или весь полученный по итогам инвестиционный доход, если вы выберете соответствующий тип вычета.

Возможность получить налоговый вычет — главная изюминка ИИС. Его можно рассматривать как дополнительный потенциальный доход.

Если речь идет о крупных суммах, возможно, более эффективным будет вычет с полученного дохода, поскольку здесь нет ограничений по сумме. Вычету подлежит вся сумма полученного дохода. А вот если инвестор обладает небольшим капиталом и инвестирует постепенно, в этом случае ежегодный вычет на взносы, скорее всего, принесет больше пользы. Особенно если эти деньги реинвестировать.

Нет денег — не проблема

А стоит ли открывать ИИС, если вы сейчас не планируете инвестировать? Например, у вас нет свободных денег или пока вы не определились, во что их вложить. Дело в том, что отсчет трех лет (минимальный срок для получения вычета) начинается не с того дня, когда вы вносите деньги, а с даты открытия счета, если вы открываете его через управляющую компанию. Поэтому, например, можно открыть счет сейчас, а деньги внести позднее. Или же инвестировать постепенно. Благодаря тому, что срок инвестиций будет короче, эффективность их может оказаться выше.

Конечно, это не значит, что инвестиции нужно откладывать на потом. Можно бесконечно долго копить, но без этого ваши деньги все равно будет съедать инфляция, и даже банковский вклад сейчас не способен надежно защитить сбережения от обесценивания. Фондовый рынок, несмотря на кризисы и пандемии, растет. За последние пять лет индекс МосБиржи поднялся в два раза. Если выбирать между тем, инвестировать постепенно или копить определенную сумму, чтобы по истечении какого-то времени внести ее на уже открытый ИИС, лучше все-таки выбрать первый вариант. Постоянное пополнение счета — это эффективная стратегия.

Зачастую люди не начинают инвестировать, поскольку не знают, во что и как вкладывать на фондовом рынке так, чтобы не лишиться своих сбережений. На бирже торгуются сотни, а если брать иностранные ценные бумаги, то и десятки тысяч разных компаний. Ориентироваться во всем этом непросто, поэтому для начинающего инвестора (особенно с небольшим капиталом) хороший вариант — воспользоваться услугами управляющей компании. Управляющие компании обычно предлагают своим клиентам уже готовые стратегии на базе ИИС.

Какую стратегию вы бы ни выбрали, следует помнить, что инвестировать в любом случае стоит на длительный срок, который необходим, чтобы получить вычет не только если вы откроете ИИС, но и если просто будете покупать ПИФы или любые ценные бумаги, обращающиеся на российском фондовом рынке. Во всех этих случаях можно претендовать на налоговые льготы.

С управляющим безопаснее

Выбирая, где открыть ИИС, следует обратить особое внимание на репутацию и надежность выбранной компании — лучше не рисковать и довериться проверенным брендам. Это важно, потому что вкладываете ведь вы не на год или два, а минимум на три, при этом деньги на ИИС государство, в отличие от вкладов, не страхует.

Не стоит поддаваться на обещания заработать высокую потенциальную доходность, ведь на самом деле на фондовом рынке нет гарантий. А доходность, полученная в прошлом, не гарантирует такой же результат в будущем.