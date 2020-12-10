Красноярскому краю утвердили бюджет на следующий год

Главный финансовый документ во втором чтении приняли сегодня на сессии Законодательного Собрания края. Его расходы превосходят доходную часть на 6,4%.

Расходы бюджета Красноярского края в 2021 году составят 286,9 млрд рублей, а доходы — 269,7 млрд (дефицит — 17,2 млрд рублей), сообщили в региональном правительстве.

Ко второму чтению главный финансовый документ доработали с учетом выделенных федеральных средств:

на 5,7 млрд рублей увеличена поддержка семей с низкими доходами, где есть дети в возрасте от 3 до 7 лет;

на 1,8 млрд рублей увеличен объем средств на выплаты безработным;

2 млрд рублей пойдет на ремонт и оснащение оборудованием больниц и амбулаторий, строительство ФАПов, переподготовку медицинских работников и другие мероприятия;

1,6 млрд рублей на переселение людей из аварийного жилья перераспределили с 2022 года на 2021-й.

Также определены направления финансирования за счет дополнительных средств краевого бюджета в 2021 году в размере 2,5 млрд рублей. Основная их часть- 1,3 млрд — пойдет на здравоохранение (например, выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, заболевшим коронавирусной инфекцией, с начала следующего года.).

Еще 455,2 млн рублей предусмотрены для нужд образования, в том числе на ремонт детских садов и пищеблоков в школах. Плюс дополнительно: 160 млн рублей на развитие транспортной сети, 154 млн рублей — сферы ЖКХ, 100 млн рублей — на поддержку агропромышленного комплекса края.

Ковидный резервный фонд правительства края (для решения оперативных задач) на 2021 год увеличен в два раза — с 500 млн до 1 млрд рублей.