Власти Красноярского края не сделали 31 декабря выходным

В Красноярском крае 31 декабря останется рабочим днем. Региональные власти решили не переносить его на один из других выходных дней. Хотя такую возможность федералы предоставили.

В ряде регионов губернаторы перенесли этот рабочий день на последнюю субботу года — 26 декабря. Например, жители Тувы будут отрабатывать праздничный день в субботу, а 31 декабря будут отдыхать. В Красноярском крае решили не переносить рабочий день на выходной.

В правительстве прокомментировали ситуацию:

В первую очередь, решение губернатора сделать 31 декабря нерабочим днем напрямую коснется лишь организаций и структур краевого подчинения. Для коммерческого сектора и муниципальных организаций это решение будет носить лишь рекомендательный характер. Последнее слово останется за работодателями. Кроме того, бизнес, для которого этот год был особенно сложным в связи с пандемией коронавируса, должен иметь возможность полноценно работать накануне новогодних праздников — это скажется и на выручке, и на заработной плате сотрудников».

Добавим, согласно Трудовому кодексу РФ, 31 декабря является сокращенным рабочим днем.